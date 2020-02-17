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17 февраля 2020 года 17:52
Можно ждать снижения Brent в район $53-54 в ближайшие две недели - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Нефтяные цены стали "буксовать", отмечает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "На графике нефти марки Brent есть зона сопротивления 57,5-58,2 и "нефтебыки" заняли выжидательную позицию. Аналитики Goldman Sachs не ожидают, что в этом году котировки нефти превысит отметку в 65 долларов за баррель. Недавно они снизили прогноз по нефтяным ценам сразу на 10 долларов. С технической точки зрения, нефтяные цены выглядят слабо, и в ближайшие две недели можно ждать их снижения в район 53-54 долларов", - пишет в своем комментарии специалист ИК.
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17 февраля 2020 года 19:29
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.17 февраля 2020 года 17:00
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Уверенность в способности ЦБ обеспечить низкую волатильность курса рубля растет - опрос БКС Глобал Маркетс
Уверенность инвесторов в способности ЦБ РФ обеспечить низкую волатильность курса рубля растет, свидетельствуют данные опроса клиентов "БКС Глобал Маркетс", проведенного в ходе более чем 30 встреч в Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Финляндии. Кроме того, в обзоре... читать дальше
.17 февраля 2020 года 15:37
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.17 февраля 2020 года 15:29
Рубль днем умеренно растет к доллару и евро благодаря усилению интереса к риску и укреплению валют emerging markets
Москва. 17 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне интереса инвесторов к рисковым активам и укрепления валют emerging markets, позитивно отреагировавших на меры Народного банка Китая (НБК, центробанк КНР) по поддержке финансового рынка страны. читать дальше
.17 февраля 2020 года 15:18
Рубль в начале недели укрепляется, констатируют аналитики ИК "Фридом Финанс". Пара USD/RUB торгуется по 63,3. "Мы ожидаем, что коридор 63-63,5 на ближайшую сессию сохранится", - пишут они. читать дальше
.17 февраля 2020 года 14:45
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.17 февраля 2020 года 14:39
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.17 февраля 2020 года 14:24
Весьма слабый прогноз VEON на 2020 год усугубляет негативный эффект от отмены дивидендов - Альфа-банк
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