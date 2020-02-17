Рост котировок золота во вторник может продолжиться - ИК "ФИНАМ"

Торги золотом на Comex в понедельник закрыты из-за выходного дня в США. Однако на прошлой неделе котировки драгоценного металла росли, несмотря на рост фондового рынка США и укрепление доллара. Во вторник рост в котировках может продолжиться, ведь сразу несколько новостей будут поддерживать цены, указывает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков: это и желание китайских властей снизить процентную ставку, и пересмотр в сторону понижения темпов роста экономики Новой Зеландии, и очередные данные по промпроизводству и ВВП Японии, констатирующие приближение рецессии.