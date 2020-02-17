Уверенность в способности ЦБ обеспечить низкую волатильность курса рубля растет - опрос БКС Глобал Маркетс

Уверенность инвесторов в способности ЦБ РФ обеспечить низкую волатильность курса рубля растет, свидетельствуют данные опроса клиентов "БКС Глобал Маркетс", проведенного в ходе более чем 30 встреч в Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Финляндии.

Кроме того, в обзоре главного экономиста инвестбанка Владимира Тихомирова говорится, что рост оптимизма среди опрошенных инвесторов в отношении российских активов достиг максимума за последние 2 года.

"С возникновением нового вируса риски для мировой экономики значительно возросли, что не могло не повлиять на отношение инвесторов к российскому риску, особенно после резкого и глубокого падения цен на нефть, наблюдаемое с конца января. Тем не менее российский рынок и рубль продемонстрировали значительную устойчивость к негативному внешнему давлению, не в последнюю очередь благодаря продолжающемуся притоку денег инвесторов, что привело к беспрецедентному изменению отношения к российскому рынку: несмотря на общее снижение аппетита к риску, портфельные управляющие считают Россию привлекательным и безопасным рынком для инвестиций", - пишет Тихомиров.

Как отмечает эксперт, рост уверенности среди инвесторов относительно способности Центробанка обеспечить низкую волатильность курса рубля стал одним из явных отличий в сравнении с предыдущими встречами.

"Действительно, стабильность рубля в условиях колоссальной волатильности на мировых биржах и на товарных рынках в последние 2-3 месяца стала отличным тестом и, что неудивительно, получила заслуженное признание инвестиционного сообщества. Результатом стал продолжающийся приток фондов на российский рынок, и многие из наших клиентов отметили этот тренд", - говорится в обзоре.

Самой обсуждаемой в общении с клиентами "БКС Глобал Маркетс" была тема политических перемен в РФ и национальные проекты, считает Тихомиров.

"Инвесторы в целом разделяют наше мнение, что изменения в составе правительства объясняются попыткой Кремля вдохнуть новую жизнь в повестку ускорения роста российской экономики, хотя большинство заявили, что пока рано делать какие-либо выводы об успешности кадровых перестановок. Однако следует отметить, что интерес инвесторов к национальным проектам снизился, не в последнюю очередь из-за слабого прогресса в этой области. Призыв Владимира Путина увеличить социальные расходы привлек внимание инвесторов, хотя мы отмечаем, что влияние новых инициатив на реальный потребительский спрос, скорее всего, будет довольно ограниченным", - подчеркивает он.

Как сообщил "Интерфаксу" Владимир Тихомиров, опрос среди клиентов "БКС Глобал Маркетс" проводился с 3 по 13 февраля 2020 года.