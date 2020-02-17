Рубль обладает потенциалом для дальнейшего укрепления - "ВТБ Капитал"

Рубль располагает потенциалом дальнейшего укрепления ввиду предстоящих ежемесячных налоговых платежей российскими компаниями (основной объем придется на 25 февраля), благоприятной сезонности для счета текущих операций в феврале, высокого спроса на ОФЗ и планов Банка России по продаже валютных поступлений от передачи своей доли в Сбербанке Минфину, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"Наша количественная модель курса USD/RUB подкрепляет наш взгляд о потенциале укрепления рубля – в данный момент она показывает, что рубль недооценен относительно краткосрочных фундаментальных факторов, таких как аппетит к риску на мировых рынках, цены на нефть и спрос нерезидентов на локальный долг, - отмечают аналитики "ВТБ Капитала". - Текущая неделя начнется спокойно, поскольку в понедельник рынки США будут закрыты в связи с государственным праздником. В последующие дни будут опубликованы результаты исследований ФРБ Нью-Йорка об активности производителей в регионе и Института ZEW об экономической активности в Германии, протоколы заседаний FOMC и ЕЦБ, а также предварительные оценки индексов PMI ряда стран. Помимо этого, в среду состоится заседание центробанка Турции по вопросам монетарной политики".