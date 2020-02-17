Весьма слабый прогноз VEON на 2020 год усугубляет негативный эффект от отмены дивидендов - Альфа-банк

Весьма слабый прогноз VEON на 2020 год усугубляет негативный эффект от отмены дивидендов, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Компания VEON в минувшую пятницу представила, как и ожидалось, слабые финансовые результаты за 4К19 – выручка выросла всего на 0,2% г/г в долларовом выражении и снизилась на 0,2% г/г в национальных валютах, - отмечают аналитики банка. - Динамика выручки российского сегмента мобильной связи преподнесла негативный сюрприз, так как ее снижение на 6% г/г оказалось самым сильным с 2014 г.; кроме того, компания продолжает терять абонентов в сегменте мобильных данных".

Учитывая ожидания слабого роста выручки и роста капиталовложений, 2020 год, вероятно, станет еще одним сложным годом для компании, полагают эксперты Альфа-банка. Исходя из этого, VEON принял решение не выплачивать дивиденды помимо суммы, объявленной ранее в рамках дивидендного транша по итогам 2П19 ($0,15 на акцию при доходности 5,5%).

"Мы считаем, что это главный негативный сюрприз для инвесторов, так как ожидания дивидендных выплат были важным фактором поддержки акций, - указывают аналитики банка. - Объявленные изменения в команде менеджеров лишний раз указывают на то, что ситуация в компании далека от благополучной. VEON не прекращает искать пути выхода из сложившейся ситуации, которые бы помогли изменить существующие негативные тренды на противоположные".