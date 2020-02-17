"БКС Глобал Маркетс" ожидает высокой волатильности в ценах на нефть на предстоящей неделе в диапазоне $55-60 за баррель в условиях противоречивого внешнего фона, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Нефть на прошлой неделе отыграла часть потерь на фоне замедления темпов распространения коронавируса, но пока, как мы и ожидали, остается ниже $58/барр., - комментирует аналитик "БКС Глобал Маркетс" Кирилл Таченников. - Цены отскочили на 8%, несмотря на резкий рост запасов в США, пессимистичный отчет МЭА и отсутствие прогресса по новой сделке ОПЕК+. Россия пока так и не озвучила свою позицию касательно необходимости дополнительного сокращения добычи, экстренное заседание, по всей видимости, не состоится. Встреча Александра Новака с главами компаний не выявила желания снижать добычу, однако участники подтвердили готовность продлить действующую сделку на 2К20".

ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет, в котором ожидает существенного замедления развития сланцевой нефти, а эффект коронавируса видится краткосрочным. Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, поставки нефти из Ливии по-прежнему не восстановились и, по прогнозам, могут упасть почти до 0 против 1,2 млн барр. Число активных буровых установок остается почти неизменным на уровне 675-678 в течение последних 4 недель