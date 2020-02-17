Ближайшие недели будут ключевыми для определения перспектив развития ситуации с эпидемией вируса в Китае - "БКС Глобал Маркетс"

Ближайшие 1-2 недели будут ключевыми для определения перспектив развития ситуации с эпидемией вируса в Китае, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "В случае если мы увидим снижение темпов роста заболеваемости и распространения вируса на другие регионы (о чем свидетельствуют последние данные), положительная динамика на рынках может усилиться, что должно поддержать восстановление нефтяных котировок и обеспечить умеренный рост курса рубля", - указывает аналитик компании Владимир Тихомиров.

Эксперт прогнозирует рост курса до RUB 62,5-63/$ до конца февраля. "По нашему прогнозу в среднем в 2020 г. курс рубля составит RUB 64/$, причем мы ожидаем, что большую часть года рубль будет торговаться на уровне RUB 65/$ +/- RUB 2. На конец 2020 г. мы прогнозируем курс рубля в RUB 64,9/$". - прогнозирует В. Тихомиров.

Стабилизация ситуации с распространением коронавируса привела к усилению сдержанного оптимизма на мировых рынках, напоминает аналитик "БКС Глобал Маркетс". Отмечено повышение цен на нефть, динамика которых также поддерживается сезонным фактором (ожидания роста спроса в весенне-летний период). Эти факторы обеспечили стабильный курс рубля: по итогам недели национальная валюта немного укрепилась до RUB 63,56/$. Рубль также получает поддержку от продолжающихся притоков капитала на российский рынок, прежде всего в облигации.