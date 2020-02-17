Рублевая стабильность побеждает мировую неопределенность - БКС

Рубль начинает неделю вблизи уровней 63,3, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Движения рубля остаются под воздействием вирусного фактора, однако при отсутствии каких-либо намеков на близость к панике на рынках сдержанная реакция отечественных рынков на внешний фон видится эксперту наиболее вероятным сценарием.

"Фактически сейчас мы наблюдаем за тем, как участникам рынка сравнительно легко удается подавлять свои "вирусные" опасения - монетарная поддержка рынков остается превалирующим драйвером рыночного роста и, по всей видимости, инвесторы не готовы отказываться от покупок из-за страхов, вызванных вирусной угрозой, - отмечает Антон Покатович. - Заметим, что, по нашему мнению, за последнюю неделю в информационном фоне по вирусному фактору произошли некоторые негативные изменения - в информационном поле стали более активно появляться различные экспрессивные оценки и прогнозы (в особенности, носящие крайне пессимистичный и пугающий характер) вирусного распространения. Полагаем, что для части участников рынка данные изменения в новостном фоне могут восприниматься как сигнал к тому, что вирусные угрозы могут несколько переоцениваться. В свою очередь, появление данных настроений также может способствовать восстановлению роста рыночных аппетитов к покупке риска".

Что касается российских рынков, то, на взгляд аналитика "БКС Премьер", ситуация остается аналогичной концу 2019 года - у инвесторов в рублевые активы все еще не появилось каких-либо реальных предпосылок для разворота от увеличения спроса к распродажам российских бумаг. Основные базисы рублевой привлекательности также не претерпевают существенных изменений - экономика РФ, при наличии всей совокупности нерешенных проблем с ускорением роста, остается в полной мере стабильной. В краткосрочной перспективе, по оценкам эксперта, воздействие, например, вирусного фактора на экономику РФ, в том числе снижение торговой и экономической активности в Китае, не будет иметь критически негативных последствий - сдержанный рост экономики РФ в 1кв продолжится.

"Мы не считаем, что как в рыночной, так и в экономической конъюнктуре сейчас присутствуют достаточные основания для того, что ЦБ РФ воздержался от продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях (в том числе, данная оценка применяется нами и для вирусного фактора). На наш взгляд, актуальной траектории по ставке в РФ в 2020 году является ее движение к уровням 5,5%, а наличие данной траектории продолжит обеспечивать поддержку иностранному спросу на рублевые активы и, соответственно, рублевому курсу в перспективе ближайших месяцев. В результате без реализации негативных шоков на мировых рынках вероятность существенной рублевой девальвации к уровням 66-68 рублей за доллар оценивается нами как весьма сдержанная", - указывает Антон Покатович.

Что касается краткосрочной перспективы ближайшей недели, эксперт "БКС Премьер" ожидает, что рубль сохранит склонность к умеренному ослаблению, курс нацвалюты будет формироваться в диапазоне 62,7-64 рублей за доллар. Также А. Покатович считает, что без появления новых существенных оснований для усиления рыночного негатива, мы можем увидеть продолжение восстановления нефтяных цен в диапазоне $56-60, что также может оказать сдержанную поддержку российским рынкам.