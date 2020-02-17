Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 62,40-64,20, по паре EUR/RUB - 68,00-70,00 - Банк "Русский стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 62,40-64,20, по паре EUR/RUB - 68,00-70,00, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко.

"Волатильность рубля сохранится, - прогнозирует эксперт банка. - Одна из причин этого - на рынке продолжает преобладать негативный настрой инвесторов, несмотря на обещания регуляторов очередных стимулов для борьбы с последствиями коронавируса, охватившего Китай. Подорожавшая нефть выступает в поддержку российскому рублю. Также отечественную валюту поддержит и стартующий уже в понедельник налоговый период в Российской Федерации, и продажа акций Сбербанка, в связи с чем Банк России будет продавать валюту из НФБ".

По мнению Максима Тимошенко, фактором, сдерживающим укрепление рубля, может выступать доллар США, который пользуется спросом. Он обосновался на данный момент вблизи трехлетних пиков в паре с евро и у четырехмесячных максимумов к корзине из шести валют. На стороне доллара сильная американская статистика и рекордный рост местных фондовых рынков, что притягивает инвесторов, которые желают переложиться из рисковых активов, подчеркивает эксперт банка "Русский стандарт".