Длинные бумаги российских эмитентов высокого кредитного качества принесут высокую текущую доходность на горизонте 12 месяцев - Райффайзенбанк

Аналитики Райффайзенбанка считают, что длинные бумаги российских эмитентов высокого кредитного качества принесут высокую текущую доходность на горизонте следующих двенадцати месяцев, говорится в обзоре банка.

"Наша рекомендация от 6 ноября 2019 года покупать выпуски GTH 23 реализовалась: котировки бумаг выросли на 0,5 п.п., что принесло текущую доходность в размере 7% годовых, при этом спред к суверенной кривой (выпуску Russia 23) сузился на 33 б.п. до 100 б.п. Такая динамика обусловлена общим снижением процентных ставок практически на всех рынках (почти во всех валютах) под влиянием смягчения монетарных политик, проводимого регуляторами (прежде всего, развитых стран). Мы считаем, что эта тенденция еще не близка к завершению, поэтому длинные бумаги российских эмитентов высокого кредитного качества (например, GAZPRU 34, 37) принесут высокую текущую доходность на горизонте следующих 12М (несмотря на то, что показатели YTM уже на минимумах)", - пишут аналитики Райффайзенбанка.