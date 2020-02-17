ОФЗ будут по-прежнему пользоваться спросом у инвесторов, в том числе у нерезидентов - Уралсиб

Аналитики Уралсиба полагают, что ОФЗ будут по-прежнему пользоваться спросом у инвесторов, в том числе у нерезидентов, несмотря на рост волатильности, сообщается в обзоре корпорации.

"Мы полагаем, что в ближайшее время волатильность на нефтяном рынке будет оставаться высокой, вероятность падения цен на фоне избытка предложения сохраняется, что будет создавать нервозность на российском рынке рублевого долга. Однако если посмотреть на локальные гособлигации развивающихся стран, можно увидеть, что ОФЗ сейчас предлагают одни из самых высоких реальных доходностей среди аналогов: реальная доходность десятилетнего "бенчмарка" близка к 3,7% годовых, выше торгуются только бумаги ЮАР (4,9%) и Индонезии (3,9%). Соответственно, несмотря на рост волатильности, мы полагаем, что ОФЗ будут по-прежнему пользоваться спросом у инвесторов, в том числе у нерезидентов", - пишет специалист Уралсиба Ольга Стерина.