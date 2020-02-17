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17 февраля 2020 года 12:14
ОФЗ будут по-прежнему пользоваться спросом у инвесторов, в том числе у нерезидентов - Уралсиб
Аналитики Уралсиба полагают, что ОФЗ будут по-прежнему пользоваться спросом у инвесторов, в том числе у нерезидентов, несмотря на рост волатильности, сообщается в обзоре корпорации. "Мы полагаем, что в ближайшее время волатильность на нефтяном рынке будет оставаться высокой, вероятность падения цен на фоне избытка предложения сохраняется, что будет создавать нервозность на российском рынке рублевого долга. Однако если посмотреть на локальные гособлигации развивающихся стран, можно увидеть, что ОФЗ сейчас предлагают одни из самых высоких реальных доходностей среди аналогов: реальная доходность десятилетнего "бенчмарка" близка к 3,7% годовых, выше торгуются только бумаги ЮАР (4,9%) и Индонезии (3,9%). Соответственно, несмотря на рост волатильности, мы полагаем, что ОФЗ будут по-прежнему пользоваться спросом у инвесторов, в том числе у нерезидентов", - пишет специалист Уралсиба Ольга Стерина.
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17 февраля 2020 года 19:29
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.17 февраля 2020 года 18:46
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.17 февраля 2020 года 17:20
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.17 февраля 2020 года 16:14
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.17 февраля 2020 года 15:55
Уверенность в способности ЦБ обеспечить низкую волатильность курса рубля растет - опрос БКС Глобал Маркетс
Уверенность инвесторов в способности ЦБ РФ обеспечить низкую волатильность курса рубля растет, свидетельствуют данные опроса клиентов "БКС Глобал Маркетс", проведенного в ходе более чем 30 встреч в Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Финляндии. Кроме того, в обзоре... читать дальше
.17 февраля 2020 года 15:37
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.17 февраля 2020 года 15:29
Рубль днем умеренно растет к доллару и евро благодаря усилению интереса к риску и укреплению валют emerging markets
Москва. 17 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне интереса инвесторов к рисковым активам и укрепления валют emerging markets, позитивно отреагировавших на меры Народного банка Китая (НБК, центробанк КНР) по поддержке финансового рынка страны. читать дальше
.17 февраля 2020 года 15:18
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.17 февраля 2020 года 14:45
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.17 февраля 2020 года 14:39
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