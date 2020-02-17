Явных причин для разворота тренда на ослабление евро нет - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" по-прежнему считают, что пока явных причин для разворота тренда на ослабление евро нет, поэтому на предстоящей неделе европейская валюта, вероятно, останется на слабых уровнях, говорится в обзоре банка.

"На предстоящей неделе первые последствия коронавируса для глобальной экономики можно будет оценить на макроэкономических данных за январь: в пятницу будут опубликованы индексы деловой активности PMI в ЕС и США. В случае ухудшения этих индексов рисковые активы могут оказаться под умеренным давлением. При этом динамика американской экономики по-прежнему превосходит динамику экономики ЕС, в результате чего на прошлой неделе доллар США в паре с евро укрепился до максимальных отметок с 2017 года. В моменте пара EUR/USD торгуется чуть выше отметки 1,08. Мы сохраняем свой взгляд на то, что пока явных причин для разворота тренда на ослабление евро нет, поэтому на предстоящей неделе европейская валюта, вероятно, останется на слабых уровнях", - пишут специалисты "Нордеа банка".