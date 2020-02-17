.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос на фоне ралли в Китае, дешевеет "Яндекс"
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в январе замедлился до 1,1%
В январе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,1% после повышения на 1,7% в декабре. Результат оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 1,8%.
 
Бизнес просит проверить реальные расходы девелоперов на обслуживание займов
Член генерального совета "Деловой России" Владимир Прохоров направил вице-премьеру Марату Хуснуллину письмо с просьбой провести мониторинг случаев неоправданного завышения кредитных ставок для девелоперов, которые возводят новостройки с...
 
Правительство не будет гарантировать неизменность тарифов по соглашению об инвестициях
Правительство не будет гарантировать инвесторам неизменность тарифов по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Чиновники договорились об этом в пятницу на совещании в правительстве у первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишут...
 
Банкиров могут допустить в базу ФНС
Банк России опубликовал проект документа, вносящего изменения в указание о видах активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска. Этим указанием введен расчет показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), пишет "Коммерсант". Для...
 
17 февраля 2020 года 11:38

Рынок акций РФ утром подрос на фоне ралли в Китае, дешевеет "Яндекс"

Москва. 17 февраля. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос на фоне фондового ралли в КНР после действий Народного банка Китая, рост индекса МосБиржи сдерживается укреплением рубля, а также дешевеющими бумагами "Яндекса".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3097,8 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1541,62 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 63,31 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2% и +1,5% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8% и +3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%).

Просели бумаги "Яндекса" (-2,1%, до 2948 рублей), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%, до 251,5 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Morgan Stanley понизил рекомендацию для акций "Яндекса" с "выше рынка" до "на уровне рынка", по данным агентства Bloomberg. Между тем прогнозная стоимость этих бумаг была повышена с $44 до $48 за штуку (3039 рублей - прим. ИФ).

В США в пятницу, 14 февраля, индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы, Dow Jones просел на 0,1%.

Отчет о розничных продажах в США за январь оказался слабее, чем ожидалось, что указывает на ухудшение ситуации в этом секторе, долгое время являющемся основным двигателем роста американской экономики, пишет MarketWatch.

Общие розничные продажи в США в январе увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в соответствии с ожиданиями экспертов, по данным Trading Economics. При этом продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа" - показатель, используемый для расчета ВВП США) не изменились при прогнозе повышения на 0,3%.

Вместе с тем, индекс потребительской уверенности Мичиганского университета в США в феврале вырос до 100,9 пункта (максимум с марта 2018 года) с январской отметки 99,8 пункта. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса в феврале до 99,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite подскочил на 2,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,25%).

Японский ВВП в четвертом квартале 2019 года упал 6,3% в годовом выражении - максимальными темпами за 5,5 лет вслед за повышением налога на потребление в стране. Падение ВВП было отмечено впервые с третьего квартала 2018 года.

В центре внимания инвесторов остается вспышка коронавируса в Китае. По состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 МСК воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 70,548 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,77 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Помимо этого, НБК влил 200 млрд юаней ($28,62 млрд) в банковскую систему в рамках программы MLF и еще 100 млрд юаней за счет семидневных операций обратного РЕПО.

Нефть в понедельник стабилизировалась после наибольшего недельного роста с сентября; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 14 февраля. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $57,24 за баррель (-0,1% и +1,7% в пятницу), апрельская цена WTI - $52,3 за баррель (-0,04% и +1,2% в пятницу).

На прошлой неделе цена Brent выросла более чем на 5% на сигналах о том, что падение спроса в Китае из-за распространения коронавируса может оказаться не столь существенным, как ожидалось.

Тем временем, ОПЕК+, скорее всего, не проведет внеочередной встречи, поскольку Россия не поддержала эту идею, пишет агентство Bloomberg. Ранее технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с от уровня октября 2018 года до конца 2020 года, углубив сокращения на 600 тыс. б/c во втором квартале.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, утром рынок акций и рубль подросли, отыгрывая некоторое улучшение настроений на фондовых и сырьевых площадках. Причин для уверенного повышения, однако, все еще нет, а выходной на биржах США также вряд ли будет способствовать активности "быков" во второй половине дня. Новости в отношении коронавируса поступают неоднозначные, в связи с чем спрос на рисковые активы в начале недели будет небольшим, считает эксперт.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рынок акций РФ может получить поддержку от нерезидентов.

Кроме рисков снижения торгового баланса из-за проблем коронавируса, особых причин для отставания российских акций от их западных коллег нет. Сырьевые рынки начинают восстанавливаться от эпидемиологических страхов, и это дает надежды, что и индекс МосБиржи бросится догонять Запад. На текущей неделе поддержку отечественным акциям должен оказать приток средств нерезидентов: по данным EPFR Global, в российские акции за неделю по 12 февраля было заведено $220 млн, при том, что неделей ранее отток составил $20 млн. Судя по характеру торгов в последние дни прошлой недели, акции закуплены далеко не на все поступившие деньги.

Индекс МосБиржи остается в довольно широком боковике с границами 3050-3140 пунктов. Выход рублевого индикатора из этого диапазона способен спровоцировать сильные, в районе нескольких процентов, дальнейшие движения.

Наиболее интересной бумагой для покупок является "Норникель", который отыгрывает ростом повышение мировых цен на никель и палладий. Для коротких позиций можно использовать акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Роснефти" (MOEX: ROSN), акции Сбербанка в случае удержания поддержки 252 рубля могут в дальнейшем показать несколько рублей роста. Нефть Brent пытается закрепиться выше $57 за баррель и уйти к первой цели отскока $58-58,5 за баррель. Пройти выше вряд ли удастся, поскольку кроме неопределенности России с вопросом сокращения добычи на 600 тыс. б/с на котировки сырья давит укрепляющийся доллар, отмечает Антонов.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынки продолжают адаптироваться к новостям о распространении коронавируса Covid-19. Пока сложно оценить экономические последствия как для Китая, так и для остального мира. Однако становится ясным, что борьба с вирусной вспышкой затягивается. Период корпоративных отчетов в США пока приносит больше позитивных сюрпризов, чем негативных. В России правительство собирается уточнить планы по нацпроектам, а также источникам их финансирования. Нефть за неделю подорожала впервые после пяти недель падения.

В Китае погоду на рынке вновь сделал Народный банк, который снизил ставку по годовым кредитам до 3,15% с 3,25%. Центральный банк также влил в финансовую систему очередные 200 млрд юаней и провел операции обратного РЕПО на 100 млрд юаней. На рынке нефти сохраняются тревоги по поводу падения спроса в первом квартале из-за вспышки Covid-19. В МЭА полагают, что влияние вируса приведет к сокращению потребления нефти на 435 тыс. б/с. Надежды связаны лишь с тем, что ОПЕК+ одобрит дополнительное сокращение производства. В США, по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых выросло за прошлую неделю на 2 единицы (до 678 штук), отмечает Кочетков.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что наступившая неделя вновь пройдет знаком коронавируса. Данный фактор продолжает оставаться основным при определении инвесторами отношения к рисковым активам, что влияет на динамику большинства рынков. Пока Китаю так и не удалось стабилизировать ситуацию. Количество заболевших превысило уже 71 тыс. человек, а каждый день регистрируется более 2 тыс. новых случаев заражения. Неопределенность, связанная с отсутствием возможности оценить реальные итоговые последствия распространения коронавируса на экономику, не позволяет инвесторам определить справедливую стоимость широкого спектра активов. Это заставляет игроков сокращать объемы рисковых активов в портфелях и не дает уровневых ориентиров для покупки.

Вторым важным фактором в ближайших сессии станут выступления членов ФРС, публикация протоколов заседания американского регулятора, а также действия Народного банка Китая. В сложившихся обстоятельствах повышенной неопределенности именно действия мировых центробанков по стабилизации ситуации способствуют удержанию рынков от более существенного снижения. ФРС продолжает вливать ликвидность в систему. Более того, на прошедшей неделе глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что при спаде в экономики США может понадобиться новый этап количественного смягчения (QE), и ФРС в этом случае агрессивно задействует все возможные инструменты. Логично, что в сложившейся ситуации сигналы от Федрезерва способствуют улучшению настроений на рынках и росту спросу на риск. Также вливание ликвидности проводит и ЦБ Китая - в понедельник он в очередной раз через операции РЕПО предоставил ликвидности на 100 млрд юаней, что подогрело рост индекса Shanghai Composite.

В понедельник ожидается пониженная активность игроков на фоне выходного в Штатах, где отмечают День президентов. На этом фоне индекс МосБиржи останется в рамках коридора 3080-3110 пунктов, а в течение недели колебания могут уложиться в диапазон 3060-3130 пунктов. Выход из данного диапазона может дать направление дальнейшему среднесрочному движению, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступают акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+35,1%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+21,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+19,9% и +38,9% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+14,4% и +17,8% "префы"), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+13%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+7,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS)(+6,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-4,3%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-2,7%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,739 млрд рублей (из них 1,12 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 февраля 2020 года 19:29
Рубль сократил темпы роста к доллару и евро на слабоактивных торгах понедельника
Москва. 17 февраля. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины торговой сессии на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль сократил прирост к бивалютной корзине в условиях низкой активности игроков из-за длительных выходных в США.    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 19:27
Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за Китаем, индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов
Москва. 17 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за фондовым Китаем, разогретым вливанием ликвидности центробанком страны, индекс МосБиржи превысил рубеж 3100 пунктов, хотя подъем сдерживался просевшими бумагами "Яндекса" и Сбербанка.    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 18:46
Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - 3070-3130 пунктов - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в конце сессии понедельника пребывали в "плюсе", но не решались на "штурм" краткосрочных сопротивлений 3130 и 1560 пунктов соответственно, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Индикаторы остаются в "боковике" с сохранением среднесрочного восходящего тренда,...    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 18:20
Фундаментально российские активы остаются недооцененными - УК "Альфа-Капитал"
Фундаментально российские активы остаются недооцененными, и факторов для потенциальных новых рекордов поводов предостаточно, говорится в комментарии УК "Альфа-Капитал". "Третью неделю подряд индекс Мосбиржи показывает схожую динамику: в начале недели предпринимает попытку подняться, чтобы к...    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 17:52
Можно ждать снижения Brent в район $53-54 в ближайшие две недели - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Нефтяные цены стали "буксовать", отмечает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "На графике нефти марки Brent есть зона сопротивления 57,5-58,2 и "нефтебыки" заняли выжидательную позицию. Аналитики Goldman Sachs не ожидают, что в этом году котировки нефти превысит...    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 17:20
Рост котировок золота во вторник может продолжиться - ИК "ФИНАМ"
орги золотом на Comex в понедельник закрыты из-за выходного дня в США. Однако на прошлой неделе котировки драгоценного металла росли, несмотря на рост фондового рынка США и укрепление доллара. Во вторник рост в котировках может продолжиться, ведь сразу несколько новостей будут поддерживать цены,...    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 17:00
Рубль продолжит отыгрывать налоговый период и разницу ставок - "Открытие Брокер"
Поддержку рублю оказывают нефть, продолжающаяся сверхмягкая политика ведущих центральных банков, да и собственная высокая реальная доходность "россиянина", сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в понедельник укреплял свои позиции против основных конкурентов, констатирует ведущий...    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 16:34
ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса"
ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса", говорится в комментарии ИК. "Интернет-компания представила на прошлой неделе свои финансовые результаты. Квартальная выручка в целом совпала с нашими ожиданиями и увеличилась на 33,1% г/г до 51,7 млрд руб. Скор. EBITDA...    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 16:14
"ВТБ Капитал" позитивно расценивает потенциальное сотрудничество между Соллерс и КАМАЗом
"ВТБ Капитал" позитивно расценивает потенциальное сотрудничество между "Соллерс" и "КАМАЗом", отмечается в обзоре инвестбанка. "Углубление сотрудничества между различными автопроизводителями – это глобальный тренд, - указывает аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов. - Зачастую он диктуется...    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 15:55
Уверенность в способности ЦБ обеспечить низкую волатильность курса рубля растет - опрос БКС Глобал Маркетс
Уверенность инвесторов в способности ЦБ РФ обеспечить низкую волатильность курса рубля растет, свидетельствуют данные опроса клиентов "БКС Глобал Маркетс", проведенного в ходе более чем 30 встреч в Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Финляндии. Кроме того, в обзоре...    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 15:37
Рынку акций по-прежнему не хватает импульса для роста - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника продолжили консолидацию ниже сопротивлений 3130 и 1560 пунктов соответственно, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российским биржам по-прежнему не хватает импульса для роста, который в ближайшие часы может...    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 15:29
Рубль днем умеренно растет к доллару и евро благодаря усилению интереса к риску и укреплению валют emerging markets
Москва. 17 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне интереса инвесторов к рисковым активам и укрепления валют emerging markets, позитивно отреагировавших на меры Народного банка Китая (НБК, центробанк КНР) по поддержке финансового рынка страны.    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 15:18
Пара USD/RUB может сохранить коридор 63-63,5 - ИК "Фридом Финанс"
Рубль в начале недели укрепляется, констатируют аналитики ИК "Фридом Финанс". Пара USD/RUB торгуется по 63,3. "Мы ожидаем, что коридор 63-63,5 на ближайшую сессию сохранится", - пишут они.    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 14:45
Частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020г - ГК "Регион"
Низкие ставки по банковским депозитам в 2020 году спровоцируют приток частных инвесторов на фондовый рынок, где акции по уровню дивидендной доходности уже обогнали доходности облигаций, говорится в пресс-релизе ГК "Регион". "Сейчас мы наблюдаем рост дивидендной доходности российских акций. В...    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 14:39
Рубль обладает потенциалом для дальнейшего укрепления - "ВТБ Капитал"
Рубль располагает потенциалом дальнейшего укрепления ввиду предстоящих ежемесячных налоговых платежей российскими компаниями (основной объем придется на 25 февраля), благоприятной сезонности для счета текущих операций в феврале, высокого спроса на ОФЗ и планов Банка России по продаже валютных...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.