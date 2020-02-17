Рынок акций РФ утром подрос на фоне ралли в Китае, дешевеет "Яндекс"

Москва. 17 февраля. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос на фоне фондового ралли в КНР после действий Народного банка Китая, рост индекса МосБиржи сдерживается укреплением рубля, а также дешевеющими бумагами "Яндекса".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3097,8 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1541,62 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 63,31 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2% и +1,5% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8% и +3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%).

Просели бумаги "Яндекса" (-2,1%, до 2948 рублей), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%, до 251,5 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Morgan Stanley понизил рекомендацию для акций "Яндекса" с "выше рынка" до "на уровне рынка", по данным агентства Bloomberg. Между тем прогнозная стоимость этих бумаг была повышена с $44 до $48 за штуку (3039 рублей - прим. ИФ).

В США в пятницу, 14 февраля, индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы, Dow Jones просел на 0,1%.

Отчет о розничных продажах в США за январь оказался слабее, чем ожидалось, что указывает на ухудшение ситуации в этом секторе, долгое время являющемся основным двигателем роста американской экономики, пишет MarketWatch.

Общие розничные продажи в США в январе увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в соответствии с ожиданиями экспертов, по данным Trading Economics. При этом продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа" - показатель, используемый для расчета ВВП США) не изменились при прогнозе повышения на 0,3%.

Вместе с тем, индекс потребительской уверенности Мичиганского университета в США в феврале вырос до 100,9 пункта (максимум с марта 2018 года) с январской отметки 99,8 пункта. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса в феврале до 99,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite подскочил на 2,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,25%).

Японский ВВП в четвертом квартале 2019 года упал 6,3% в годовом выражении - максимальными темпами за 5,5 лет вслед за повышением налога на потребление в стране. Падение ВВП было отмечено впервые с третьего квартала 2018 года.

В центре внимания инвесторов остается вспышка коронавируса в Китае. По состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 МСК воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 70,548 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,77 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Помимо этого, НБК влил 200 млрд юаней ($28,62 млрд) в банковскую систему в рамках программы MLF и еще 100 млрд юаней за счет семидневных операций обратного РЕПО.

Нефть в понедельник стабилизировалась после наибольшего недельного роста с сентября; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 14 февраля. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $57,24 за баррель (-0,1% и +1,7% в пятницу), апрельская цена WTI - $52,3 за баррель (-0,04% и +1,2% в пятницу).

На прошлой неделе цена Brent выросла более чем на 5% на сигналах о том, что падение спроса в Китае из-за распространения коронавируса может оказаться не столь существенным, как ожидалось.

Тем временем, ОПЕК+, скорее всего, не проведет внеочередной встречи, поскольку Россия не поддержала эту идею, пишет агентство Bloomberg. Ранее технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с от уровня октября 2018 года до конца 2020 года, углубив сокращения на 600 тыс. б/c во втором квартале.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, утром рынок акций и рубль подросли, отыгрывая некоторое улучшение настроений на фондовых и сырьевых площадках. Причин для уверенного повышения, однако, все еще нет, а выходной на биржах США также вряд ли будет способствовать активности "быков" во второй половине дня. Новости в отношении коронавируса поступают неоднозначные, в связи с чем спрос на рисковые активы в начале недели будет небольшим, считает эксперт.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рынок акций РФ может получить поддержку от нерезидентов.

Кроме рисков снижения торгового баланса из-за проблем коронавируса, особых причин для отставания российских акций от их западных коллег нет. Сырьевые рынки начинают восстанавливаться от эпидемиологических страхов, и это дает надежды, что и индекс МосБиржи бросится догонять Запад. На текущей неделе поддержку отечественным акциям должен оказать приток средств нерезидентов: по данным EPFR Global, в российские акции за неделю по 12 февраля было заведено $220 млн, при том, что неделей ранее отток составил $20 млн. Судя по характеру торгов в последние дни прошлой недели, акции закуплены далеко не на все поступившие деньги.

Индекс МосБиржи остается в довольно широком боковике с границами 3050-3140 пунктов. Выход рублевого индикатора из этого диапазона способен спровоцировать сильные, в районе нескольких процентов, дальнейшие движения.

Наиболее интересной бумагой для покупок является "Норникель", который отыгрывает ростом повышение мировых цен на никель и палладий. Для коротких позиций можно использовать акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Роснефти" (MOEX: ROSN), акции Сбербанка в случае удержания поддержки 252 рубля могут в дальнейшем показать несколько рублей роста. Нефть Brent пытается закрепиться выше $57 за баррель и уйти к первой цели отскока $58-58,5 за баррель. Пройти выше вряд ли удастся, поскольку кроме неопределенности России с вопросом сокращения добычи на 600 тыс. б/с на котировки сырья давит укрепляющийся доллар, отмечает Антонов.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынки продолжают адаптироваться к новостям о распространении коронавируса Covid-19. Пока сложно оценить экономические последствия как для Китая, так и для остального мира. Однако становится ясным, что борьба с вирусной вспышкой затягивается. Период корпоративных отчетов в США пока приносит больше позитивных сюрпризов, чем негативных. В России правительство собирается уточнить планы по нацпроектам, а также источникам их финансирования. Нефть за неделю подорожала впервые после пяти недель падения.

В Китае погоду на рынке вновь сделал Народный банк, который снизил ставку по годовым кредитам до 3,15% с 3,25%. Центральный банк также влил в финансовую систему очередные 200 млрд юаней и провел операции обратного РЕПО на 100 млрд юаней. На рынке нефти сохраняются тревоги по поводу падения спроса в первом квартале из-за вспышки Covid-19. В МЭА полагают, что влияние вируса приведет к сокращению потребления нефти на 435 тыс. б/с. Надежды связаны лишь с тем, что ОПЕК+ одобрит дополнительное сокращение производства. В США, по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых выросло за прошлую неделю на 2 единицы (до 678 штук), отмечает Кочетков.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что наступившая неделя вновь пройдет знаком коронавируса. Данный фактор продолжает оставаться основным при определении инвесторами отношения к рисковым активам, что влияет на динамику большинства рынков. Пока Китаю так и не удалось стабилизировать ситуацию. Количество заболевших превысило уже 71 тыс. человек, а каждый день регистрируется более 2 тыс. новых случаев заражения. Неопределенность, связанная с отсутствием возможности оценить реальные итоговые последствия распространения коронавируса на экономику, не позволяет инвесторам определить справедливую стоимость широкого спектра активов. Это заставляет игроков сокращать объемы рисковых активов в портфелях и не дает уровневых ориентиров для покупки.

Вторым важным фактором в ближайших сессии станут выступления членов ФРС, публикация протоколов заседания американского регулятора, а также действия Народного банка Китая. В сложившихся обстоятельствах повышенной неопределенности именно действия мировых центробанков по стабилизации ситуации способствуют удержанию рынков от более существенного снижения. ФРС продолжает вливать ликвидность в систему. Более того, на прошедшей неделе глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что при спаде в экономики США может понадобиться новый этап количественного смягчения (QE), и ФРС в этом случае агрессивно задействует все возможные инструменты. Логично, что в сложившейся ситуации сигналы от Федрезерва способствуют улучшению настроений на рынках и росту спросу на риск. Также вливание ликвидности проводит и ЦБ Китая - в понедельник он в очередной раз через операции РЕПО предоставил ликвидности на 100 млрд юаней, что подогрело рост индекса Shanghai Composite.

В понедельник ожидается пониженная активность игроков на фоне выходного в Штатах, где отмечают День президентов. На этом фоне индекс МосБиржи останется в рамках коридора 3080-3110 пунктов, а в течение недели колебания могут уложиться в диапазон 3060-3130 пунктов. Выход из данного диапазона может дать направление дальнейшему среднесрочному движению, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступают акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+35,1%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+21,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+19,9% и +38,9% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+14,4% и +17,8% "префы"), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+13%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+7,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS)(+6,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-4,3%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-2,7%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,739 млрд рублей (из них 1,12 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").