Рубль попытается вернуться к отметке 63 в паре с долларом и закрепиться ниже 69 в паре с евро - "Нордеа банк"

Рубль может пытаться вернуться к отметке 63 в паре с долларом в рамках текущей недели и закрепиться ниже отметки 69 в паре с европейской валютой, которая остается слабой на глобальном валютном рынке, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Рубль начинает неделю в районе отметки 63,4 в паре с долларом и 68,7 в паре с евро, констатируют аналитики "Нордеа банка". По итогам прошлой недели рубль оказался в лидерах укрепления вместе с прочими сырьевыми валютами (мексиканским песо, южноафриканским рандом и колумбийским песо) на фоне восстановления цен на нефть.

"На текущей неделе динамика рубля продолжит преимущественно определяться развитием событий по коронавирусу и их влиянием на "аппетит" к риску. Динамика распространения вируса постепенно замедляется, что воспринимается рынками позитивно и фундаментально продолжает оказывать поддержку рисковым активам и рублю. Дополнительными внутренними факторами поддержки для рубля на текущей неделе выступает подготовка к приближающемуся налоговому периоду, а также сохраняющийся высокий спрос на ОФЗ после сигналов от Банка России о перспективах скорого дальнейшего снижения ставок. На этом фоне рубль может пытаться вернуться к отметке 63 в паре с долларом в рамках текущей недели и закрепиться ниже отметки 69 в паре с европейской валютой, которая остается слабой на глобальном валютном рынке", - указывают специалисты банка.