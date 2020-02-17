Morgan Stanley понизил рекомендацию для акций Яндекса до "на уровне рынка"

Morgan Stanley понизил рекомендацию для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с "выше рынка" до "на уровне рынка", по данным агентства Bloomberg.

Между тем прогнозная стоимость этих бумаг была повышена с $44 до $48 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $52,31 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость акций "Яндекса" составляет порядка $46,57 за штуку.