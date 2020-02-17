Доходность 10-летних ОФЗ при сохранении текущих трендов имеет потенциал снижения до 5,95% годовых - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка считают, что при сохранении текущих трендов доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 5,95% годовых, сообщается в обзоре банка.

Доходность ОФЗ срочностью 5-10 лет за прошедшую неделю снизилась на 13-16 б.п. (в том числе в пятницу на 3-5 б.п.).

"Главным драйвером усиления активности покупателей мы считаем снижение ключевой ставки ЦБ РФ 7 февраля на 25 б.п. до 6% и комментарий регулятора о возможности еще нескольких снижений ставки в этом году. Вторым позитивным фактором стала информация о продаже ЦБ РФ своей доли в Сбербанке в пользу правительства РФ. Для реализации сделки будет продаваться валюта из ФНБ, что будет способствовать укреплению рубля. Реализация сделки означает снижение опасения относительно возможного давления инвестиций из ФНБ на инфляцию. Рост цен на нефть Brent в диапазон 56–58 долларов за баррель (по сравнению с 54-55 на предыдущей неделе) и восстановление спроса на риск ЕМ также способствовали усилению интереса к рублевым облигациям. Мы ожидаем, что при сохранении текущих трендов доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 5,95% годовых", - пишут специалисты Промсвязьбанка.