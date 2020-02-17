Акции Магнита имеют потенциал для существенного роста по мере улучшения финансовых показателей эмитента - ИК "Алго Капитал"

Акции "Магнита" все еще не выглядят дорогими на фоне ушедшего далеко вперед рынка и имеют потенциал для существенного роста стоимости по мере улучшения финансовых показателей эмитента в результате завершения затянувшегося периода трансформации бизнеса, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Заметно "слабее рынка" в пятницу закрылись акции торговой сети "Магнит". В них продолжаются достаточно сильные движения после недавней публикации операционных и финансовых результатов эмитента. Тогда инвесторов и спекулянтов неприятно удивило падение чистой прибыли ритейлера на 51,2% по итогам 4 квартала и на 49,0% по итогам 2019 года, отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"В целом же акции "Магнита" все еще не выглядят дорогими на фоне ушедшего далеко вперед рынка. Они имеют потенциал для существенного роста стоимости по мере улучшения финансовых показателей эмитента в результате завершения затянувшегося периода трансформации бизнеса", - пишет В. Манжос.