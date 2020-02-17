Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в пятницу на новых рекордах, тогда как Dow Jones немного снизился. В пятницу внимание инвесторов было направлено на статданные, а также на корпоративную отчетность. Отчет о розничных продажах в США за январь оказался слабее, чем ожидалось, что указывает на ухудшение ситуации в этом секторе, долгое время являющемся основным двигателем роста американской экономики. Общие розничные продажи в США в январе увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в соответствии с ожиданиями экспертов, по данным Trading Economics. При этом продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа" - показатель, используемый для расчета ВВП США) не изменились при прогнозе повышения на 0,3%.

Позитивным сигналом, однако, стали данные о повышении индекса потребительской уверенности в США в феврале до самого высокого уровня более чем за год. Индекс поднялся до 100,9 пункта - максимума с марта 2018 года - с январской отметки в 99,8 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса в феврале до 99,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Объем промышленного производства в США в январе 2020 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,2%).

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник не демонстрируют единой динамики. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,71%. Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов снизился на 0,07%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 09:06 МСК поднялся на 1,87%, гонконгский Hang Seng - на 0,62%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 09:21 МСК увеличилось на 0,02%. Японский ВВП в четвертом квартале 2019 года упал максимальными темпами за 5,5 лет вслед за повышением налога на потребление в стране. Согласно предварительным официальным данным, объем ВВП в октябре-декабре снизился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В центре внимания инвесторов остается вспышка коронавируса в Китае. По состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 МСК воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 70,548 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,77 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Помимо этого, НБК влил 200 млрд юаней ($28,62 млрд) в банковскую систему в рамках программы MLF и еще 100 млрд юаней за счет семидневных операций обратного РЕПО.

В свою очередь цены на нефть относительно стабильны в ходе торгов в понедельник после наибольшего недельного роста с сентября. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели всего на 0,07% - до $57,28 за баррель. В пятницу их цена поднялась на 1,74%, составив на закрытие $57,32 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром подрастают на 0,08% - до $52,36 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent выросла более чем на 5% на сигналах о том, что падение спроса в Китае из-за распространения коронавируса может оказаться не столь существенным, как ожидалось. Тем временем, ОПЕК+, скорее всего, не проведет внеочередной встречи, поскольку Россия не поддержала эту идею, пишет агентство Bloomberg. Ранее технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с от уровня октября 2018 года до конца 2020 года, углубив сокращение на 600 тыс. б/c во втором квартале.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,645 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,857 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 февраля вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 668,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-05R (+1,4%), "МТС-001P-06" (+0,93%) и "МТС-001P-10" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,75%), "ВЭБ.РФ-18" (-0,67%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Роснано" полностью разместило облигации серии БО-002Р-02 с погашением в ноябре 2025 года объемом 1,68 млрд рублей. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 8,45% годовых. Ставка 2-24-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, и 2,45%. Выпуск размещен по открытой подписке в рамках программы без госгарантии серии 002Р объемом до 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 10 лет с даты начала размещения. Срок действия программы - 10 лет.

ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) планирует провести 18 февраля сбор заявок инвесторов на 5-летние бонды серии 001Р-02 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 6,2-6,3% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 6,3-6,4% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техразмещение предварительно запланировано на 21 февраля. ПАО "МОЭСК" приняло решение 24 февраля досрочно погасить облигации серии БО-09 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Компания завершила размещение 10-летних облигаций в феврале 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,15% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам была предусмотрена оферта через 3 года (26 февраля 2020 года).

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 18 февраля планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации серии 003Р-03R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 6,3-6,4% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 6,45-6,56% годовых. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 февраля.

ООО "Рольф" планирует 19 февраля провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-02 объемом от 3 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 9,25-9,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,58-9,84% годовых.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") планирует провести 21 февраля сбор заявок на 8-летние бонды серии 001P-16 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 116 базисных пунктов к 8-летним ОФЗ. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала гасятся в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. В дату выплаты 32-го купона гасится оставшаяся часть выпуска. Техразмещение выпуска запланировано на 27 февраля.

АО "ВЭБ-лизинг" выкупило по оферте 1 млн 328,557 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 26,57% выпуска. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серии БО-05 на 5 млрд рублей по ставке 17,25% годовых. Ставка текущего купона - 5,79% годовых.

ПАО "Группа компаний "Самолет" в рамках оферты выкупило 107 тыс. 780 облигаций серии БО-П05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 280 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 38,5% выпуска. Размещение 10-летнего выпуска облигаций серии БО-П05 номинальным объемом 300 млн рублей прошло в августе 2019 года. При размещении компания реализовала 93,3% выпуска на 280 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. Купоны квартальные.

ООО "Ипотечный агент Абсолют 4" ("ИА Абсолют 4") приняло решение 11 марта досрочно погасить жилищные облигации с ипотечным покрытием номинальным объемом 4,9 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 13-го купонного периода и пройдет по остаточной непогашенной стоимости, сумма выплат составит 682 млн 711,026 тыс. рублей. Текущий номинал одной облигации - 137,52 рубля. Размещение выпуска прошло в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,85% годовых, купоны квартальные. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона. По займу предусмотрена амортизация. Первоначально предполагалось, что выпуск будет погашен 11 сентября 2043 года.