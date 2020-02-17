Рынок акций в понедельник откроется небольшим ростом - Алор Брокер

Рынок акций в понедельник откроется небольшим ростом, а в целом же индекс Мосбиржи остается в довольно широком "боковике" с границами 3050-3140 пунктов, говорится в комментарии Алор Брокер.

"В понедельник перед открытием наших торгов внешний фон можно охарактеризовать как слабо положительный: рост американских фьючерсов на треть процента немного нивелируется слабым снижением нефти. Поэтому ждем открытия рынка небольшим ростом. В целом же индекс Мосбиржи остается в довольно широком "боковике" с границами 3050-3140 пунктов. Выход рублевого индикатора из этого диапазона способен спровоцировать сильные, в районе нескольких процентов, дальнейшие движения", - указывает аналитик Алексей Антонов.