Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию понедельника в диапазоне 3090-3105 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию понедельника с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,2%, в диапазоне 3090-3105 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,2%, в диапазоне 3090-3105 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3090, 3080 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 3110, 3120 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине понедельника выступит динамика нефтяных фьючерсов. В связи с праздничным днем в США торговая активность нерезидентов будет понижена. По этой же причине не будет публиковаться значимая иностранная макроэкономическая статистика. "Скорее всего, мы увидим заметные движения лишь в отдельных российских акциях", - отмечает В. Манжос.