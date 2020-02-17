Пара доллар/рубль в понедельник двинется в район 63 - Алор Брокер

Крепкий доллар давит на рубль, не давая ему подрасти. В понедельник аналитик Алор Брокер Алексей Антонов ждет движения пары доллар/рубль в район 63. Но в целом для указанной пары коридор 62-64,4 остается актуальным, и пока нет поводов для выхода из него, пишет он в своем комментарии.