Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи останется в широком "боковике"

В целом аналитики предполагают негативное начало фондовых торгов в России в понедельник. Индекс Мосбиржи останется в широком "боковике".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,2%, в диапазоне 3090-3105 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3090, 3080 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 3110, 3120 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в начале торгов понедельника ожидаем "бокового" движения индекса Мосбиржи у уровней закрытия предыдущей недели. Отсутствие торгов в США, будет способствовать низкой активности игроков и снижению волатильности на рынке, что может привести к сохранению нейтральной динамики в рамках всей сессии и удержанию индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 3080-3110 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник перед открытием наших торгов внешний фон можно охарактеризовать как слабо положительный: рост американских фьючерсов на треть процента немного нивелируется слабым снижением нефти. Поэтому ждем открытия рынка небольшим ростом. В целом же индекс Мосбиржи остается в довольно широком "боковике" с границами 3050-3140 пунктов. Выход рублевого индикатора из этого диапазона способен спровоцировать сильные, в районе нескольких процентов, дальнейшие движения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный или незначительно негативный. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, нефть немного дешевеет. Вероятно, что отечественные индексы начнут день вблизи значений закрытия предыдущей сессии".