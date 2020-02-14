Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+

Рынок акций РФ на неделе умеренно подрос по индексам вслед за нефтью на ожиданиях, что страны ОПЕК+ примут решение об увеличении объемов сокращения добычи в целях борьбы со снижением спроса из-за последствий коронавируса в Китае. Поддержку рынку также оказал всплеск спроса нерезидентов на рисковые активы.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 6 по 12 февраля составил $220 млн против оттока $20 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $70 млн, в то время как на предыдущей неделе из этих фондов был отмечен отток средств на уровне $80 млн.

В период с 10 по 14 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,3% и составил 3096,88 пункта, индекс РТС прибавил 1,1% и достиг 1534,89 пункта на фоне снижения доллара до 63,57 руб./$1 (-0,56 рубля). Апрельская нефть Brent в этот период подорожала на 4,6% или $2,5 (до $57 за баррель).

Рынок начал минувшую неделю с отката вслед за мировыми площадками и нефтью на сохраняющихся опасениях замедления мировой экономики и сокращения спроса на сырье в связи с распространения коронавируса из Китая; индекс РТС протестировал поддержку 1500 пунктов (минимум за два месяца), но смог удержаться выше этого рубежа; индекс МосБиржи просел к 3060 пунктам.

Народный банк Китая влил в финсистему 900 млрд юаней ($129 млрд) за счет операций обратного РЕПО. Правительство страны также пообещало налоговые послабления и предоставление субсидий фермерам, производителям медикаментов и другим компаниям. Нефть Brent просела в район $53,4 за баррель из-за сокращения вероятности проведения внеочередной встречи ОПЕК+. Министр энергетики Азербайджана заявил, что внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале не ожидается, саммит пройдет, как и планировалось, в марте. Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку ОПЕК+ до конца года, чтобы убрать последствия коронавируса.

Во вторник рынок акций скорректировался вверх на фоне отскока мировых площадок на ожиданиях стимулирующих мер экономики Китая в условиях распространения коронавируса. Индекс МосБиржи поднялся в район 3100 пунктов, при этом локомотивом роста выступили раллировавшие бумаги "Газпрома" (+3,9%) на корпоративных новостях - концерн планирует использовать нескорректированную чистую прибыль для расчета дивидендов за 2019 год. На Дне инвестора "Газпрома" в Нью-Йорке также стало известно, что "дочки" "Газпрома" начнут платить дивиденды в 50% от прибыли по МСФО с 2020 года (это подогрело спрос на акции "Газпром нефти", "Мосэнерго", "ОГК-2", "ТГК-1").

Минфин РФ и Банк России разработали законопроект о выкупе Минфином акций Сбербанка у ЦБ, которому принадлежит 50% + 1 акция банка. Пакет акций Сбербанка будет приобретен за счет средств ФНБ по рыночной стоимости, рассчитанной как средневзвешенная цена за 6 полных месяцев до даты первой сделки, при этом ЦБ РФ сделает обязательное предложение миноритарным акционерам Сбербанка о выкупе их акций.

По словам главы Федрезерва США, распространение коронавируса будет иметь последствия для Китая и, возможно, для США. По его словам, регулярные операции РЕПО продлятся как минимум до апреля, выкуп векселей - до второго квартала. Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия нового коронавируса еще не достигла пика. Председатель КНР заявил, что фундаментальные факторы для долгосрочного экономического развития Китая остаются неизменными, а влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным. Нефть Brent отскочила к $54,5 за баррель.

В среду рост рынка акций продолжился вслед за мировыми площадками благодаря сигналам некоторого замедления темпов распространения китайского коронавируса, а также на фоне подорожавшей нефти в ожидании решения России относительно рекомендации ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс МосБиржи превысил 3120 пунктов, при этом лидировали бумаги "Магнита" (+5,2%) и продолжилось ралли акций "дочек" "Газпрома", подогревшее спрос на остальные бумаги энергетического сектора.

Число новых случаев заболевания в провинции Хубэй снизилось до минимального в этом месяце уровня, а число подозрений на случаи заражения по всей территории Китая упало на 5 тыс. - до 16 тыс. Нефть Brent на этих новостях превышала $56 за баррель, после чего немного скорректировалась на статистике Минэнерго США о запасах (резервы нефти за неделю выросли на 7,46 млн баррелей при прогнозах роста на 2,9-3,2 млн баррелей).

Минэнерго США снизила свой прогноз мирового спроса на нефть и жидкое топливо в первом квартале на 800 тыс. б/с (до 100,26 млн б/с) из-за вспышки коронавируса и более теплой зимы. ОПЕК в своем отчете понизила оценку роста спроса на нефть в 2020 году на 230 тыс. б/с - до 100,73 млн б/с из-за коронавируса, а на первое полугодие - на 400 тыс. б/с.

В четверг рынок акций вновь просел вместе с мировыми фондовыми площадками из-за новых данных о росте числа инфицированных коронавирусом в КНР, индекс МосБиржи удержался выше 3110 пунктов за счет ослабления рубля и подросшей нефти.

В китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 тыс. 840 новых случаев заражения. Эти данные сильно отличаются от предыдущей информации, что в Комитете здравоохранения объяснили изменением метода диагностики заболевания. Нефть Brent после локальной коррекции вернулась к $56,5 за баррель в ожидании новостей от ОПЕК+.

В пятницу попытка рынка акций РФ подрасти вслед за фондовой Азией завершилась новой волной распродаж на фоне подросшей нефти и снижения фондовой Европы - игроки предпочли зафиксировать часть прибыли перед выходными. Индекс МосБиржи не удержал рубеж 3100 пунктов на фоне укрепления рубля, тогда как нефть Brent поднялась до $57 за баррель в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи.

Китай с 14 февраля снизил пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Дополнительные 10%-ные пошлины на импорт из США снижены до 5%, а 5%-ные - до 2,5%.

По итогам недели с 10 по 14 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "ТГК-1" (+24%), "ОГК-2" (+24%), "ТГК-14" (+23%); хуже рынка оказались акции "Аптечной сети 36,6" (-4%), "Яндекса" (-3%), "Акрона" (-2%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будут определять новости вокруг коронавируса из Китая, а также колебания нефти в зависимости от сообщений ОПЕК+. Коридор движения индекса Мосбиржи может составить 3050-3120 пунктов, для индекса РТС - 1490-1560 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".