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14 февраля 2020 года 19:26

Рубль вечером чуть укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 14 февраля. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению, а также на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 63,56 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,93 руб./EUR1, подешевев на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,7 копейки - до 65,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании новостей относительно распространения коронавируса нового типа и последствий его влияния на мировую экономику, а также на фоне дорожающей нефти.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 МСК четверга) число заболевших составило 63,851 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения страны. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 5,09 тыс. человек, смертельных случаев - на 121.

Всего в мире за пределами материкового Китая зарегистрировано более 580 человек, заразившихся Covid-19, по данным South China Morning Post.

Еврокомиссия в своем ежеквартальном прогнозе заявила, что считает распространение коронавируса ключевым понижательным риском для экономики еврозоны. При этом Еврокомиссия сохранила прогнозы роста ВВП еврозоны на 2020 и 2021 гг. на уровне 1,2%, что соответствует темпам экономического подъема в 2019 году.

Ситуация с коронавирусом пока не несет серьезных рисков для финансовой стабильности РФ, но требует наблюдения за реакцией мировой экономики на это, в свою очередь сообщила в четверг журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах встречи банкиров с регулятором в пансионате "Бор", организованной Ассоциацией "Россия".

"Вообще коронавирус, опять же в моменте, мне кажется, что каких-то серьезных рисков для финансовой стабильности нет, но ситуация требует предельного наблюдения за реакцией мировой экономики, потому что эффект будет через экономику, через ожидания ситуации в экономике на риски финансовой стабильности", - сказала Юдаева.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в последние дни сложно отдельно выделить информацию, которая, с одной стороны, не была бы связана с эпидемией коронавируса, а с другой - имела бы значимое влияние на рынки, так как именно эпидемия продолжает оставаться наиболее значимым фактором для рыночных активов, а ее кумулятивный эффект превосходит даже данные макроэкономической статистики. "В пятницу рубль немного укрепляется, так как к участникам рынка возвращается оптимизм из-за снижения беспокойства относительно темпов распространения заболевания. В Китае с конца прошлой недели наблюдается снижение числа инфицированных, что поддерживает надежды на скорое завершение эпидемии. Поддержку рублю оказывает и заметный спрос на рублевые активы, в особенности на облигации. Долговые рынки США и Европы очень активно растут, а инвесторы проявляют уверенность, что мировые центробанки смогут оказать поддержку рынкам. Ажиотажный спрос за рубежом подталкивает инвесторов смотреть шире, в том числе, и на Россию. Это приводит к притоку нового капитала от нерезидентов и росту спроса на рубль. Кроме того, поддержку рублю в ближайшее время будет оказывать налоговый период, первые выплаты в рамках которого пройдут в понедельник", - отметила Наумова.

Опубликованные в пятницу данные макроэкономической статистики в США оказались хуже прогнозов. По совокупности ухудшение экономических показателей в США может дать основание ФРС начать смягчение политики; эта вероятность оказывает давление на курс доллара.

Пятничные данные министерства торговли США показали, что розничные продажи в стране в январе увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем также прогнозировали рост на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. Январские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа" - показатель, используемый для расчета ВВП США) не изменились при прогнозе повышения на 0,3%.

Объем промышленного производства в США в январе 2020 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Рубль к концу рабочего дня немного прибавлял к доллару и евро, следуя в том числе за ростом нефтяных котировок. В течение дня отечественная валюта предпринимала несколько попыток протестировать отметку в 63,4 руб./$1, в том числе и непосредственно после выхода слабой статистики по промпроизводству в США. Ближе к вечеру пара снова находилась рядом с указанным уровнем, однако статистика по американскому потребсектору вновь лишила рубль надежд на прохождение 63,4 руб./$1", - отметил начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть растут в пятницу, Brent завершает неделю повышением примерно на 5% - максимальным с сентября, на сигналах о том, что падение спроса в Китае из-за распространения коронавируса может оказаться не столь существенным, как ожидалось.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 1,17% - до $57,0 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,89% - до $51,88 за баррель. С начала этой недели подъем WTI составляет порядка 3%.

Китайские нефтеперерабатывающие компании начали активно покупать нефть, дешевевшую в последние несколько недель, что стало сюрпризом для трейдеров, сообщает агентство Bloomberg.

ОПЕК, Международное энергетическое агентство (МЭА) и Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США расходятся в оценках того, насколько существенно распространение коронавируса повлияет на спрос на нефть. Все три организации ожидают снижения спроса, однако прогнозируемое МЭА падение спроса в три раза превышает оценки ОПЕК.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 14,8 копейки, до 63,4536 руб./$1, и уменьшил курс евро на 40,85 копейки, до 68,771 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 14,93 копейки по отношению к четвергу и составил 63,4631 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 8,52 копейки и составил 63,5104 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 530,388 млн, из которых $562,858 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 967,53 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 40,98 копейки, до 68,8026 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 22,85 копейки и составил 68,8733 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR576,854 млн, из которых EUR199,275 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR377,579 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,25% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 6,09% и 6,18% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 6,28% и 6,3% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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