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14 февраля 2020 года 19:18

Рынок акций РФ в пятницу снизился в противовес выросшей нефти, неделю закрыл в "плюсе"

Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за распродаж на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего распространения коронавируса в Китае, при этом игроки перед выходными проигнорировали выросшую нефть в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, а РТС откатился к 1530 пунктам.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3096,88 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1534,89 пункта (-0,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 4,2%.

Доллар просел до 63,57 рубля (-0,07 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,3-1,1%, доллар просел на 0,56 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%).

Акции "Яндекса" просели после публикации отчета за IV квартал по US GAAP: выручка выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 51,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA увеличилась на 7% - до 13,2 млрд рублей.

Показатель по выручке соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали, что выручка "Яндекса" увеличится на треть - до 51,7 млрд рублей. Динамика скорректированной EBITDA, наоборот, оказался несколько хуже ожиданий аналитиков, которые оценивали рост показателя на 11,5%, до 13,7 млрд рублей.

Интернет-компания "Яндекс" прогнозирует рост выручки в 2020 году на уровне 22-26%, говорится в финансовом отчете компании.

Выросли бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8% и +2,2% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%).

В США в четверг индексы снизились на 0,1-0,4% на данных о росте в КНР числа случаев заболевания пневмонией.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 МСК четверга) число заболевших составило 63,851 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения страны. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 5,09 тыс. человек, смертельных случаев - на 121.

Всего в мире за пределами материкового Китая зарегистрировано более 580 человек, заразившихся Covid-19, по данным South China Morning Post.

Между тем, в Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%), в Европе после дневного роста к вечеру индексы развернулись (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,3-0,4%, DAX топчется на месте), стабилизировалась Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Китай с 14 февраля снижает пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Дополнительные 10%-ные пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5%-ные - до 2,5%.

Согласно вышедшим в пятницу статданным, ВВП Германии в четвертом квартале не изменился, тогда как ожидался рост на 0,1%. Между тем ВВП еврозоны в IV квартале вырос на 0,1%, как и ожидалось.

В США розничные продажи в январе выросли на 0,3%, как и ожидалось.

Нефть в пятницу продолжает рост на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи, что нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае. Цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,8 выше уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $57 за баррель (+1,2% и +1% накануне), мартовская цена WTI - $51,83 за баррель (+0,8% и +0,5% в четверг).

Нефть завершает неделю подъемом впервые с начала января.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, СМИ продолжают обсуждать возможную реакцию ОПЕК+ на падение спроса на нефть из-за коронавирусной эпидемии. Новости о коронавирусной инфекции остаются тревожными - из-за изменений в используемой китайскими властями диагностике число выявленных случаев заражения выросло более чем на 30%.

Давление на глобальные рынки могут оказать сообщения о том, что США намерены ввести новые меры в отношении Huawei, в том числе инициировать расследование случаев промышленного шпионажа, скорректировать политику Пентагона и ограничить использование произведенного компанией ПО. Кроме того, обновленный консенсус-прогноз Reuters предполагает, что из-за эпидемии коронавируса рост ВВП КНР в первом квартале составит лишь 4,5%, что на 1,5 процентного пункта меньше, чем в четвертом квартале 2019 года.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в пятницу на рынке доминировали продавцы, несмотря на попытки индексов выйти в "плюс" на фоне роста нефти, внешний фон оставался вполне спокойным. Новости о Covid-19 уже не столь сильно влияют на настроения участников торгов, а оценка экономических последствий начнется уже в марте, когда будет публиковаться статистика за февраль. En+ (MOEX: ENPL) подала заявку на листинг своих акций на "Московской бирже", но какого-то существенного влияния на котировки это не оказало.

Аутсайдером стали акции Yandex. Компания отчиталась о падении прибыли в 2019 году на 75% (до 11,2 млрд рублей), хотя скорректированная прибыль увеличилась на 6% (до 23,5 млрд рублей) при росте выручки на 37% (до 175,4 млрд рублей). В основном на годовые итоги повлиял IV квартал, в рамках которого прибыль обвалилась на 95%. В 2020 году компания ждет роста выручки на 22-26%, что заметно ниже темпов роста в 2019 году.

Рубль укрепился на фоне дорожающей нефти. На предстоящей неделе рубль начнет испытывать поддержку со стороны налогового периода, что должно немного снизить его волатильность. Европейские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, что во многом объяснялось реакцией рынка на корпоративные отчеты.

Рынок нефти продолжает жить надеждой на то, что ОПЕК+ решит сократить добычу дополнительно на 0,6 млн б/с. Кроме того, котировки завершают неделю в "плюсе" после пяти недель снижения. Иными словами, существенная перепроданность и стабилизация цен на текущей неделе заставили спекулянтов-"медведей" фиксировать прибыль.

Российский рынок акций пока не может найти оснований для роста, поскольку остаются неясными экономические последствия коронавируса. Тем не менее, высокая доходность рынка предотвращает его существенное падение, считает Кочетков.

По оценке инвестиционного стратега компании "БКС Премьер" Александра Бахтина, наследующей неделе аппетит инвесторов к риску останется подавленным "вирусным" новостным фоном. В то же время, можно предположить, что настроения продолжат быть далекими от панических, локальные просадки могут достаточно быстро выкупаться. Маловероятно при этом, что индекс МосБиржи покинет широкую зону консолидации 3050-3150 пунктов.

Как отмечает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков, в фокусе внимания рынков на неделе, как и ранее, оставалась история с китайским коронавирусом. Данные Всемирной организации здравоохранения говорят о явном замедлении распространения заболевания как на территории Китая, так и в других странах. Однако фактически из-за масштабных мер по ограничению распространения вируса китайские новогодние каникулы уже затянулись почти на 2 недели, угрожая как замедлением второй по размеру экономики мира, так и разрывом многочисленных продуктовых цепочек, завязанных на китайскую промышленность.

Однако такая неопределенность не испугала участников финансовых рынков. На волне отличной отчетности за IV квартал многие индексы обновили на этой неделе исторические рекорды. На фоне ожиданий дополнительного сокращения квот со стороны ОПЕК+ всю неделю росли цены на нефть, которые, не считая человеческих жизней, пока можно назвать основными жертвами нового вируса.

Низкие цены на нефть и тренд на переток средств в низкорисковые активы пока не дают российским индексам акций вырваться из узкого коридора, в котором они находятся несколько недель. Учитывая, что добыча нефти членами ОПЕК сейчас уже находится на низшем уровне за последние 10 лет, а картель намеревается и дальше снижать квоты на добычу, цены на нефть имеют все шансы к продолжению отскока, что в свою очередь может вызвать оживление в фундаментально недооцененных российских акциях, считает Бирюков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в пятницу выступили акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-6,3%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-6,3%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-3,4%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-3,3%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3%), "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (-2,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2,3%).

Выросли акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+25,3% и +38,6% "префы"), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+11,2%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+10,8%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+8,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+8,3%).

Подросли акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+1%, до 1030 рубля) на новостях о планах компании провести buyback на 19% капитала с последующим погашением бумаг. Совет директоров установил цену приобретения в размере 667 рублей за одну обыкновенную акцию, что является средневзвешенной ценой за период с 5 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года на "Московской бирже", сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,397 млрд рублей (из них 7,996 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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