Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли на возросшем "аппетите к риску"

Москва. 14 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря возросшему у глобальных инвесторов "аппетиту к риску" на фоне снижения опасений относительно масштабов влияния китайского коронавируса на мировую экономику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту в секторе валютных гособлигаций России сформировалась в первый же торговый день недели после заметного падения в предыдущую пятницу, 7 февраля. В понедельник же негативные настроения приутихли, и на рынке активизировались покупатели, что в итоге привело к отскоку котировок. Ценовой рост относительно минимальных уровней пятницы в "длинных" бумагах составил почти 1%. Причем активность торгов заметно возросла, что говорило о реальных покупках сильно подешевевших бумаг.

Во вторник котировки отечественных евробондов вновь подросли благодаря позитивной динамике большинства долговых бумаг emerging markets. Причем ценовой рост "длинных" выпусков еврооблигаций России достигал 140-150 базисных пунктов, а снижение доходностей доходило до 7-8 базисных пунктов.

В целом динамика отечественных еврооблигаций коррелировала с бондами практически всех развивающихся стран и отражала восстановление спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом долговые бумаги развитых стран, напротив, снижались в цене на фоне снижения спроса инвесторов на "защитные" активы. Кроме того, спрос на рисковые активы поддержала и опубликованная в конце первой недели февраля в США макроэкономическая статистика, оказавшаяся лучше ожиданий аналитиков.

Мировые рынки позитивно отреагировали на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, представившего полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики, заявил Пауэлл. По его словам, пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США. "Сейчас мы не можем оценить экономические последствия", - отметил он, добавив, что "Китай принял очень серьезные меры для борьбы с коронавирусом".

Распространение коронавируса не изменило ни прогнозы Федрезерва для американской экономики, ни мнение большинства членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) о том, что базовая процентная ставка должна остаться неизменной до конца текущего года. "FOMC уверен, что текущая денежно-кредитная политика будет поддерживать продолжение экономического роста, сохранение сильного рынка труда и возврат инфляции к целевому показателю ФРС на уровне 2%, - заявил Пауэлл. - До тех пор, пока поступающая экономическая информация в целом согласуется с нашим прогнозом, текущая денежно-кредитная политика будет оставаться целесообразной".

После бурного роста, зафиксированного 11 февраля, в середине недели цены российских суверенных еврооблигаций немного скорректировались вниз вслед за снижением котировок US Treasuries, поскольку участники рынка посчитали исчерпанным потенциал сужения суверенных спредов.

В четверг ситуация как в секторе базовых активов, так и на рынке отечественных евробондов стабилизировалась и котировки продемонстрировали уже нейтральную динамику. После довольно волатильной первой половины недели участники рынка заняли выжидательную позицию.

В последний день недели инициатива в секторе российских еврооблигаций вновь перешла к покупателям. Таким образом, неделю рынок закрывал на мажорной ноте.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,04% и составила 113,94% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 6 базисных пунктов и 14 февраля составил 99 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 1,93% (их доходность снизилась на 13 пунктов - до 3,47% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,85% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 10 базисных пунктов и составил 167 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 2% (их доходность снизилась на 13 базисных пунктов и составила 3,47% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,8%, подорожав до 111,22% от номинала (его доходность снизилась на 13 базисных пунктов и составила 2,565% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,6%, до 113,25% от номинала (их доходность снизилась на 11 базисных пунктов и составила 2,46% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,2%, до 109,69% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 7 пунктов и составил 67 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут снизиться на фоне как исчерпания потенциала роста, так и противоречивых внешних сигналов вследствие возросших рисков из-за распространения китайского коронавируса, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА. По мнению экспертов, ситуация на мировых рынках капитала в ближайшее время будет сильно зависеть от новостей относительно распространения нового вируса и оценок инвесторов его негативного влияния на глобальную экономику.