Индекс Мосбиржи вряд ли покинет зону 3050-3150 пунктов на предстоящей неделе - БКС

Характер торгов на российском рынке акций продолжит коррелировать с настроениями на основных мировых биржевых площадках и движением цен на нефть на следующей неделе, говорится в комментарии инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина. По мнению эксперта, аппетит инвесторов к риску останется подавленным "вирусным" новостным фоном.

"Можно предположить, что настроения продолжат быть далекими от панических, локальные просадки могут достаточно быстро выкупаться, - указывает А. Бахтин. - Маловероятно при этом, что индекс Мосбиржи покинет широкую зону консолидации 3050-3150 пунктов.

На предстоящей неделе в фокусе внимания инвесторов будут корпоративные новости и макростатистика. В понедельник будет опубликован большой блок данных по японской экономике за 4К19, а также станет известен объем промышленного производства в РФ в январе. В этот же день Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике".

Из примечательных данных вторника эксперт "БКС Премьер" выделил индекс экономических настроений ZEW в Германии за февраль. В среду стоит обратить внимание на январское сальдо торгового баланса Японии, а также на число выданных разрешений на строительство в США за первый месяц 2020 года.

Четверг, по мнению А. Бахтина, будет интересен публикацией январского индекса цен производителей (PPI) Германии (м/м) и данными по объему розничных продаж в РФ в январе. В этот же день состоится публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. В пятницу, под занавес торговой недели, будут обнародованы январские данные по инфляции в еврозоне, предварительный производственный PMI Германии за февраль, а также информация по продажам на вторичном рынке жилья в США в январе.