"БКС Глобал Маркетс" снизил рекомендацию для акций Мосбиржи до "держать"

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"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет 130 рублей за штуку.

По мнению аналитиков, дальнейшее снижение ставки ЦБ окажет давление на чистый процентный доход биржи в среднесрочной перспективе. "По нашим оценкам, в 2020-2023 годах инвестиционный портфель "Мосбиржи" будет расти с CAGR (совокупные среднегодовые темпы роста) в 3%, что недостаточно, чтобы компенсировать ожидаемое снижение ставки ЦБ (с текущих 6,0% до 5,5% к 2023 году). Мы считаем, что за четыре года эффективная доходность портфеля снизится на 27 б.п. до 1,9% в 2023 году. Кроме того, отмечаем высокую чувствительность чистого процентного дохода к рублевым ставкам - снижение на 50 б.п. соответствует сокращению на 870 млрд рублей, или 4% от дохода за 2020 год, несмотря на то, что на рублевые средства приходится 20% от совокупного инвестиционного портфеля объемом 800 млрд рублей, остальная часть - на валюту с гораздо более низкой доходностью", - пишут эксперты.

При этом аналитики считают, что "Мосбиржа" в состоянии поддерживать довольно высокий коэффициент выплат (89% чистой прибыли), и прогнозируют дивиденды на уровне 8,56 рубля на акцию в 2020 году с доходностью 7,5%. "В октябре 2019 года биржа повысила минимальный уровень дивидендных выплат с 55% до 60% чистой прибыли и ввела таргетирование 100% FCF после сделок M&A и соблюдения регуляторных требований. (...) Вместе с тем этот коэффициент вряд ли будет повышен, учитывая потребность "Мосбиржи" в умеренных, но постоянных капзатратах (порядка 2 млрд рублей в год в 2020-2023 годах, что составляет около 10% прибыли), а также регуляторные требования", - говорится в материалах "БКС Глобал Маркетс".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 120,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 112,4 рубля за штуку.