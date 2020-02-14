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14 февраля 2020 года 16:11
Спрос на рублевые активы сохраняется - БКС
Спрос на рублевые активы сохраняется, на что указывают очередные успехи Минфина на аукционах ОФЗ на этой неделе, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Рубль завершает неделю на уровнях 63,5 рублей за доллар, что, на взгляд эксперта, является справедливой для текущих условий оценкой рублевой валюты. "Очередной всплеск неопределенности, вызванный резким увеличением числа заболевших от коронавируса, наблюдался на рынках в четверг. В то же время существенная часть участников рынка понимала, что данный скачок числа зараженных был вызван изменениями в методике диагностирования заболевания и не являлся следствием значительного усиления способности вируса к распространению. В пятницу мы видим, что данный всплеск тревожности во много уже "переварен" рынком - инвесторы остаются далеки от каких-либо панических настроений", - комментирует Антон Покатович. Аналитик "БКС Премьер" ожидает, что в понедельник в рубле будет сохраняться преимущественно умеренная склонность к ослаблению, курс валюты может формироваться в диапазоне 62,8-64 рублей за доллар. "Внимание участников рынка, вероятно, останется сосредоточено на вирусном факторе. Однако без появления новых существенных оснований для усиления рыночного негатива мы можем увидеть продолжение восстановления нефтяных цен в диапазоне 56-60$, что также может оказать сдержанную поддержку российским рынкам", - прогнозирует Антон Покатович.
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14 февраля 2020 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе умеренно подрос по индексам вслед за нефтью на ожиданиях, что страны ОПЕК+ примут решение об увеличении объемов сокращения добычи в целях борьбы со снижением спроса из-за последствий коронавируса в Китае. Поддержку рынку также оказал всплеск спроса нерезидентов на рисковые активы. читать дальше
.14 февраля 2020 года 19:26
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.14 февраля 2020 года 19:06
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.14 февраля 2020 года 19:05
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.14 февраля 2020 года 18:44
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.14 февраля 2020 года 17:07
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.14 февраля 2020 года 16:50
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.14 февраля 2020 года 16:31
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.14 февраля 2020 года 15:37
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Cпрос на защитные активы продолжает оставаться высоким, поскольку рынок по-прежнему находится под влиянием новостного потока из Китая, говорится в комментарии Julius Baer . "Тем не менее, согласно нашему базовому сценарию, негативные последствия эпидемии коронавируса для экономики будут... читать дальше
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