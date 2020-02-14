Рубль днем подрастает к доллару и евро в ожидании новостей об эпидемии коронавируса

Москва. 14 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов, в том числе относительно темпов распространения эпидемии коронавируса, которые могли бы указать дальнейшее направление движения его котировок.

Курс доллара США составил 63,55 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,86 руб./EUR1, подешевев на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,25 копейки - до 65,94 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 14,8 копейки, до 63,4536 руб./$1, и уменьшил курс евро на 40,85 копейки, до 68,771 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне незначительных изменений большинства мировых рынков. Участники рынков продолжают находиться в ожидании новостей относительно распространения коронавируса нового типа и последствий его влияния на мировую экономику.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 МСК четверга) число заболевших составило 63,851 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения страны. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 5,09 тыс. человек, смертельных случаев - на 121.

Всего в мире за пределами материкового Китая зарегистрировано более 580 человек, заразившихся Covid-19, по данным South China Morning Post.

Еврокомиссия в своем ежеквартальном прогнозе заявила, что считает распространение коронавируса ключевым понижательным риском для экономики еврозоны. При этом Еврокомиссия сохранила прогнозы роста ВВП еврозоны на 2020 и 2021 гг. на уровне 1,2%, что соответствует темпам экономического подъема в 2019 году.

Ситуация с коронавирусом пока не несет серьезных рисков для финансовой стабильности РФ, но требует наблюдения за реакцией мировой экономики на это, в свою очередь сообщила в четверг журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах встречи банкиров с регулятором в пансионате "Бор", организованной Ассоциацией "Россия".

"Вообще коронавирус, опять же в моменте, мне кажется, что каких-то серьезных рисков для финансовой стабильности нет, но ситуация требует предельного наблюдения за реакцией мировой экономики, потому что эффект будет через экономику, через ожидания ситуации в экономике на риски финансовой стабильности", - сказала Юдаева.

Аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов подчеркнул, что рубль завершает неделю умеренным укреплением в паре с долларом и сильным укреплением в паре с евро, что отражает общую слабость европейской валюты на мировых рынках. "Сегодняшний день не богат на события, при этом можно отметить риск развития событий по аналогии с пятницей прошлой недели, когда из-за неопределенности относительно динамики распространения вируса многие инвесторы предпочли в преддверии выходных выйти из рисковых активов, что провоцировало заметное давление на рубль. При этом перспективы рубля в паре с европейской валютой выглядят более оптимистично, чем в паре с долларом из-за сохранения предпосылок для дальнейшего ослабления европейской валюты на фоне слабой статистики по европейской экономике. На предстоящей неделе фактором поддержки для рубля станет приближение налогового периода", - отметил Жирнов.

"В целом, рубль ведет себя вполне логично. Длительный период низкой волатильности сменился периодом повышенной неустойчивости. С другой стороны, текущие значения - это лишь курс рубля в начале осени прошлого года. Уже на следующей неделе поддержку рублю начнет оказывать налоговый период, что, вероятно, позволит рублю стабилизироваться", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются более чем на 1%, демонстрируя рост четвертые торги подряд на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи. Участники рынка продолжают следить за новостями о распространении коронавируса.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросли на 1,4% - до $57,13 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени растут на 1,36% - до $52,12 за баррель.

При этом котировки могут показать недельный рост впервые за шесть недель, пишет агентство Bloomberg. Brent подорожала на 4,5%, WTI - на 3,1%.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,25% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 6,09% и 6,18% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 6,28% и 6,3% годовых.