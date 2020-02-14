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14 февраля 2020 года 16:50
Roku, скорее всего, станет главным бенефициаром "стриминговых войн" - ИК "Фридом Финанс"
Roku, скорее всего, станет главным бенефициаром "стриминговых войн", говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Выручка мирового лидера в сегменте стриминговых платформ Roku превзошла даже самые оптимистичные ожидания аналитиков. Отрицательная чистая прибыль (убыток) оказалась немного лучше прогнозов и составила $15,7 млн. Выручка увеличилась на 49% г/г, достигнув $411,2 млн при консенсусе $391,7 млн. "Выручка компании представлена двумя сегментами: "Устройства" (Player) и "Платформа" (Platform), - указывает Вадим Меркулов. - Выручка сегмента Player выросла на 22%, на $151,6 млн. Компания производит компактные приставки для телевизоров, которые позволяют пользоваться популярными стриминговыми сервисами, такими как Netflix и HBO Now, а также смотреть платные и бесплатные ТВ-каналы и покупать фильмы. Один из трех "умных" телевизоров, проданных в США в 2019 году, был оснащен встроенной системой Roku. Драйвером роста продаж приставок стала эффективная маркетинговая кампания в праздничный период. За счет снижения цен компания смогла продать рекордное количество устройств. Валовый убыток этого сегмента составил $0,7 млн (против валовой прибыли $2,9 млн в прошлом году), сигнализируя о том, что впервые в своей истории компания реализовала продукцию ниже ее себестоимости". По мнению эксперта ИК "Фридом Финанс", агрессивная стратегия Roku выглядит оправданной. Компания может продавать устройства по себестоимости с целью захвата рынка. На фоне сильных продаж устройств Roku количество активных пользователей за четвертый квартал увеличилось на 4,6 млн, до 36,9 млн. Кроме того, мы считаем позитивным фактором то, что количество часов просмотренного контента выросло с 10,3 млрд в третьем квартале до 11,7 млрд в четвертом. Чем больше времени пользователи проводят на платформе Roku, тем более привлекательной она выглядит в глазах рекламодателей и тем больше будущая выручка компании. На результаты сегмента устройств повлиял также запуск продаж телевизоров Roku TV в Великобритании в рамках партнерства с компанией Hisense. В сегменте Platform выручка за четвертый квартал повысилась на 71% г/г, до $259,6 млн. В этот сегмент включаются доходы, которыми делятся стриминговые сервисы с Roku (модель, похожая на Apple App Store), а также все рекламные доходы. "Мы видим потенциальный драйвер роста выручки Roku в 2020 году в запуске новых стриминговых сервисов от Comcast (Peacock) и HBO (HBO Max).- отмечает Вадим Меркулов. - Новые форматы рекламы, которые тестирует Roku, продолжат позитивно влиять на вовлеченность зрителей и монетизацию платформы. Например, благодаря интеграции с известными брендами в рамках маркетинговых кампаний, пользователи Roku получают промокоды на просмотр контента бесплатно или со скидкой". Другим важным аспектом отчетности, вызывающим смешанную реакцию, стал прогноз менеджмента на 2020 год. Компания ожидает выручку по итогам 2020 года в диапазоне $1580-1620 млн, что выше консенсуса $1564 млн. Вместе с тем прогнозы менеджмента по чистому убытку на 2020 год, который компания оценила в $160-180 млн против ожидаемого аналитиками значения $70 млн, настораживают. В отличие от Netflix, компания последние три года генерирует положительный денежный поток, объем наличности превышает долгосрочный долг, что обеспечивает Roku финансовую гибкость. "На наш взгляд, бизнес-модель Roku устойчива и компания будет главным бенефициаром "стриминговых войн", однако текущие котировки акций выглядят перегретыми, инвестирование в них сопряжено с высоким риском", - резюмирует специалист ИК "Фридом Финанс".
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