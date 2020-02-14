Пара евро-доллар на следующей неделе ожидается в коридоре $1,0720-1,0870 - PremEx

Пара евро-доллар на следующей неделе ожидается в коридоре $1,0720-1,0870, отмечается в обзоре PremEx.

"Доллар США становится валютой - убежищем на фоне развития событий вокруг эпидемии коронавируса, - отмечают аналитики PremEx. - Как следствие, евро отторговал ннеделю с заметным снижением. Ослаблению евро способствует и негативная статистика – сильный спад промышленного производства в январе (-2,1% при прогнозе -1,6%), опасения выхода слабых данных ВВП и ожидания сильных розничных продаж в США, оставляет евро в красной зоне. Технически, прорыв поддержки на уровне $1,0800-10, открывает дорогу вплоть до $1,0520-50. На предстоящую неделю ожидаем пару в коридоре $1,0720-1,0870".