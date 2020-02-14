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Главная / Мнения аналитиков / Sberbank CIB ждет от ЦБ РФ еще три снижения ключевой ставки - в марте, апреле и июле, после прогнозирует паузу до конца года
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14 февраля 2020 года 14:10
Sberbank CIB ждет от ЦБ РФ еще три снижения ключевой ставки - в марте, апреле и июле, после прогнозирует паузу до конца года
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, ожидает от ЦБ РФ дальнейшего снижения ключевой ставки на заседаниях регулятора в марте, апреле и июле 2020 года - до 5,25%, говорится в комментарии стратега Sberbank CIB по рынкам валют и процентных ставок Николая Минко. По мнению эксперта, в результате такого серийного снижения ставки инфляционное давление должно усилиться, что позволит ЦБ больше не снижать ставку до конца года. "Мы видим, что сейчас ЦБ обеспокоен дальнейшим замедлением роста цен и хочет посредством снижения ставки вернуть инфляцию к целевому уровню 4%. Мы считаем, что быстрая дезинфляция создает стимул для ЦБ снижать ставку, и недавнее решение снизить ставку на 25 базисных пунктов с мягким комментарием поддерживает наше мнение о готовности ЦБ ускорить снижение ставок", - пишет Минко. ЦБ РФ по итогам февральского заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6%.
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14 февраля 2020 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе умеренно подрос по индексам вслед за нефтью на ожиданиях, что страны ОПЕК+ примут решение об увеличении объемов сокращения добычи в целях борьбы со снижением спроса из-за последствий коронавируса в Китае. Поддержку рынку также оказал всплеск спроса нерезидентов на рисковые активы. читать дальше
.14 февраля 2020 года 19:26
Москва. 14 февраля. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению, а также на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.14 февраля 2020 года 19:18
Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за распродаж на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего распространения коронавируса в Китае, при этом игроки перед выходными проигнорировали выросшую нефть в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, а РТС откатился к 1530 пунктам. читать дальше
.14 февраля 2020 года 19:06
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.14 февраля 2020 года 19:05
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.14 февраля 2020 года 18:44
Характер торгов на российском рынке акций продолжит коррелировать с настроениями на основных мировых биржевых площадках и движением цен на нефть на следующей неделе, говорится в комментарии инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина. По мнению эксперта, аппетит инвесторов к риску... читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:20
Вполне вероятен рост доллара на фоне действий Федрезерва и Казначейства США, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. "Пара евро-доллар на этой неделе обновила минимум от октября прошлого года и вышла на уровни, где в последний раз... читать дальше
.14 февраля 2020 года 17:49
Цены на нефть сильно "перегреты", и в отсутствие значимых новостей по коронавирусу можно рассчитывать на их техническую коррекцию вверх к 58 долл./барр. на следующей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Динамика цен на нефть Brent на минувшей неделе по-прежнему определялась в основном... читать дальше
.14 февраля 2020 года 17:27
Аналитики ГК "ФИНАМ" сохраняют рекомендацию "Покупать" по акциям IQVIA Holdings, в целом конструктивно оценивая представленные компанией финансовые результаты за четвертый квартал. IQVIA Holdings - американская высокотехнологичная компания сферы здравоохранения, образованная в результате... читать дальше
.14 февраля 2020 года 17:07
Credit Suisse понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $9 до $8 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была сохранена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:50
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.14 февраля 2020 года 15:45
"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет 130 рублей за штуку. читать дальше
.14 февраля 2020 года 15:37
Москва. 14 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов, в том числе относительно темпов распространения эпидемии коронавируса, которые могли бы указать дальнейшее направление движения его котировок. читать дальше
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