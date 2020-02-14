Цена Brent - $56,35 за баррель

Фондовые индексы США снизились. Рынки акций Азии повышаются за исключением Японии. Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают подниматься.

Американские фондовые индексы начали сессию в четверг на негативной ноте на данных о росте в КНР числа случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четверга) число заболевших составило 63,851 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения страны. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 5,09 тыс. человек, смертельных случаев - на 121.

Всего в мире за пределами материкового Китая зарегистрировано более 580 человек, заразившихся Covid-19, по данным South China Morning Post.

"До сих пор финансовые рынки неуклонно игнорировали проблему коронавируса, вместо этого трейдеры сосредоточились на избытке ликвидности, что подтолкнуло рынки США к рекордным максимумам, - полагает управляющий директор по валютным стратегиям Борис Шлоссберг BK Asset Management. - Но так не могло продолжаться вечно, и суровая реальность влияния коронавируса наконец-то начала вызывать озабоченность среди инвесторов".

"Пока рано говорить об общем влиянии коронавируса на американские рынки. Мы, похоже, остаемся сильными, и американские потребители продолжают оставаться сильными", - отмечает Крис Гафни из TIAA.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 2,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимальными темпами за 15 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,4%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в январе выросли 2,3% против ожидавшихся 2,2%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 205 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем ожидали повышения на 8 тыс.

Котировки бумаг MGM Resorts International упали по итогам торгов на 5,5%. Глава сети казино и отелей Джим Меррен уйдет в отставку, когда ему будет найдена замена, то есть до истечения срока контракта. Он также покинет пост председателя совета директоров компании.

Cisco Systems Inc. получила выручку выше ожиданий во втором квартале текущего финансового года, но прогноз компании разочаровал экспертов. В результате акции крупнейшего мирового производителя сетевого оборудования подешевели на 5,2%.

Цена бумаг онлайн-магазина мебели Wayfair Inc. рухнула более чем на 14% после того, как компания объявила о намерении сократить штат примерно на 3%.

Капитализация Ralph Lauren Corp. сократилась за день на 0,6%. Дом моды заявил о том, что оценивает негативное влияние коронавируса на продажи в текущем году в районе $55-70 млн.

Между тем акции PepsiCo Inc. подорожали на 0,3%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков сократил чистую прибыль в четвертом финквартале в 4 раза, в том числе из-за высокой базы сравнения. Однако позитивное влияние на настроения инвесторов оказал прогноз: PepsiCo ожидает в 2020 фингоду увеличения скорректированной прибыли в расчете на акцию на 7%, органический рост выручки - на 4%.

Southwest Airlines Co. откладывает возобновление эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX с 6 июня до 10 августа из-за сохраняющейся неопределенности по поводу того, когда будет дано разрешение на возобновление полетов. Акции авиакомпании прибавили в цене 0,1%.

Цена акций Tesla Inc. подскочила к концу сессии почти на 5%. В начале торгов котировки снижались после того, как производитель электромобилей и солнечных панелей заявил о намерении разместить новые акции на сумму около $2 млрд. Также компания объявила, что планирует увеличить капзатраты в 2020 году до $3,5 млрд. По итогам прошлого года их размер составил $1,33 млрд по сравнению с запланированными $2,6 млрд.

Среди компаний, которые входят в расчет Dow Jones Industrial Average, наиболее существенно повысились котировки бумаг Walmart Inc. (+1,4%), Procter & Gamble (+1,2%), American Express (+0,9%).

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 128,11 пункта (0,43%) - до 29423,31 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 5,51 пункта (0,16%), составив 3373,94 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 13,99 пункта (0,14%) - до 9711,97 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу, исключением выступает японский рынок.

Инвесторы продолжают оценивать влияние на мировую экономику распространения коронавируса нового типа.

"Мы находимся в периоде дефицита данных в том смысле, что на самом деле в полной мере мы не сможем узнать размеры влияния на рост экономик Азии и Китая, а также на глобальный рост, по крайней мере, еще несколько недель, - отмечает Лиза Эриксониз U.S. Bank Wealth Management. - Мы просто будем видеть какое-то движение вперед-назад на рынке в течение этого времени".

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка незначительно снизился.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:31 МСК уменьшились соответственно на 0,73% и на 0,81%.

Цена акций Nissan Motor рухнула на 9,5%. Автопроизводитель получил в октябре-декабре чистый убыток в 26,09 млрд иен ($237 млн). При этом аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль в размере 46,12 млрд.

Котировки бумаг Honda Motor опустились на 1,3%, Toyota Motor - на 0,7%.

Также дешевеют бумаги производителя электроники Sony (на 0,8%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (на 1,9%).

В то же время котировки акций телекоммуникационной SoftBank Group выросли на 0,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК поднялся на 0,15%, гонконгский Hang Seng - на 0,32%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings растет в ходе торгов в Гонконге на 0,1%, банка CCB - на 1,1%, страховщика AIA - на 0,6%.

При этом цена акций China Mobile снижается на 1,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:52 МСК увеличилось на 0,49%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 1,7%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился по итогам четвертых торгов подряд - на 0,38%, достигнув максимального уровня с 22 января.

Лидером подъема вступил финансовый сектор, в том числе котировки акций Commonwealth Bank of Australia поднялись на 2,6%, National Australia Bank - на 3,3%, Westpac - на 1,1%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,3%.

Между тем подешевели бумаги нефтепроизводителей, включая Santos - на 0,5%, Beach Energy - на 1,4% и Woodside Petroleum - на 2,7%.

Кроме того, на 3,6% упала капитализация крупнейшей золотодобывающей компании страны Newcrest.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают подниматься четвертые торги подряд на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи.

Это нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае, сообщает Dow Jones.

Тем не менее, цены по-прежнему остаются под давлением из-за вероятного уменьшения спроса на топливо со стороны таких отраслей, как авиационная, отмечают эксперты Commerzbank.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 МСК подорожали на $0,01 (на 0,02%) - до $56,35 за баррель. В четверг их цена поднялась на $0,55 (на 0,99%), составив на закрытие $56,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $0,05 (на 0,10%) - до $51,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,25 (на 0,49%), завершив день на отметке $51,42 за баррель.

Нефть, вероятно, продемонстрирует подъем по итогам недели впервые с начала января: Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 2,3%.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу выросли на 0,4% - до 407,8 юаня за баррель. С начала текущей недели котировки повысились на 0,8%.