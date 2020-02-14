Утренние прогнозы: нейтральное начало дня

В пятницу аналитики прогнозируют нейтральный старт отечественного фондового рынка. Индекс Мосбиржи продолжит свое "боковое" движение.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,2%, вблизи отметки 3110 пунктов. В качестве ближайших поддержек останутся уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 3120, 3130 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить свое "боковое" движение. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Внешний фон пятницы свидетельствует о нейтральной динамике, индекс Мосбиржи, по нашему мнению, продолжит торговаться в диапазоне 3100-3120 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в пятницу откроется нейтрально. Если внешний фон продолжит улучшаться, то и российский рынок акций попробует подрасти, но ненамного. Традиционных рисков снижения рынка вечером в пятницу сейчас нет, маржинальных позиций немного, поэтому открытые позиции можно переносить через выходные".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские рынки в незначительном "плюсе", нефть демонстрирует околонулевую динамику. Вероятно, российские индексы начнут день вблизи значений закрытия предыдущего дня".