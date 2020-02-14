Рубль слабо повышается к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых драйверов для движения

Москва. 14 февраля. Доллар и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов, способных указать дальнейшее направление движения его котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,54-63,65 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,6 руб./$1 (-3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 68,94 руб./EUR1 (-5 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 4,04 копейки к уровню закрытия четверга, до 66,00 рубля.

Доллар при этом оказался всего на 0,16 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,95 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов в пятницу после снижения в обеих парах накануне. Инвесторы находятся в ожидании новостей относительно распространения коронавируса нового типа и последствий его влияния на мировую экономику.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 МСК четверга) число заболевших составило 63,851 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения страны. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 5,09 тыс. человек, смертельных случаев - на 121.

Всего в мире за пределами материкового Китая зарегистрировано более 580 человек, заразившихся Covid-19, по данным South China Morning Post.

Еврокомиссия в своем ежеквартальном прогнозе заявила, что считает распространение коронавируса ключевым понижательным риском для экономики еврозоны. При этом Еврокомиссия сохранила прогнозы роста ВВП еврозоны на 2020 и 2021 гг. на уровне 1,2%, что соответствует темпам экономического подъема в 2019 году.

Ситуация с коронавирусом пока не несет серьезных рисков для финансовой стабильности РФ, но требует наблюдения за реакцией мировой экономики на это, в свою очередь сообщила в четверг журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах встречи банкиров с регулятором в пансионате "Бор", организованной Ассоциацией "Россия".

"Вообще коронавирус, опять же в моменте, мне кажется, что каких-то серьезных рисков для финансовой стабильности нет, но ситуация требует предельного наблюдения за реакцией мировой экономики, потому что эффект будет через экономику, через ожидания ситуации в экономике на риски финансовой стабильности", - сказала Юдаева.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают подниматься четвертые торги подряд на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи. Это нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае.

Тем не менее, цены по-прежнему остаются под давлением из-за вероятного уменьшения спроса на топливо со стороны таких отраслей, как авиационная.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,02% - до $56,35 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени растут на 0,1% - до $51,47 за баррель.

Нефть, вероятно, продемонстрирует подъем по итогам недели впервые с начала января: Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 2,3%.