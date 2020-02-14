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14 февраля 2020 года 10:32

Спрос на госбумаги при благоприятных обстоятельствах будет сохраняться - Промсвязьбанк

Рост цен на нефть на глобальных рынках на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи должен поддержать спрос на рублевые активы. При сохраняющемся потенциале снижения доходности 10-летних ОФЗ до 5,95%-6,0% годовых в ожидании снижении ставки до 5,5% в 1 полугодии спрос на госбумаги будет сохраняться, считают аналитики Промсвязьбанка.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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