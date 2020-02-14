Инвесторы использовали слабость рынка из-за коронавируса как очередную возможность для покупки акций EM - "БКС Глобал Маркетс"

Инвесторы использовали слабость рынка из-за коронавируса как очередную возможность для покупки акций EM, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Как отмечает эксперт, инвесторы снова начали "закачивать" внушительные суммы в активы EM.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 6 по 12 февраля составил $330 млн против притока $10 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.