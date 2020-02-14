Индекс Мосбиржи после нейтрального старта в пятницу может продолжить "боковое" движение - ИК "Алго Капитал"

Ожидается открытие индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,2%, после нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить свое "боковое" движение, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,2%, вблизи отметки 3110 пунктов. В качестве ближайших поддержек останутся уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 3120, 3130 пунктов.

После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить свое "боковое" движение. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Участникам локальных торгов во второй половине пятницы стоит обратить внимание на январские данные по розничным продажам в США (16:30 мск), отмечает В. Манжос.