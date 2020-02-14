Доллар в начале пятницы удержит позиции в районе 63,6 рубля - Промсвязьбанк

Консолидация валют развивающихся стран и закрепление нефти марки Brent выше 56 долларов будут способствовать переходу рубля в "боковое" движение у уровней закрытия четверга, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"В результате доллар в начале дня удержит позиции в районе 63,6 рубля. В ходе торгов возможно некоторое снижение американской валюты на фоне фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в преддверии выходных. При этом в рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранение долларом позиций в диапазоне 63,2-64,4 рубля. Отметим, что, согласно нашей модели, справедливым диапазоном для пары доллар/рубль выступает 62,4-63,2 рубля за единицу американской валюты, что говорит об адекватной оценке рынком российской валюты относительно текущих цен на нефть, макропоказателей и сезонных факторов, - пишет Б. Зварич. - При этом техническая картина на графике доллара говорит в пользу возможного продолжения восходящей динамики и достижения отметки 64,4 рубля. Для отмены данного сценария долларовым "медведям" необходимо увести американскую валюту ниже минимумов среды. Это приведет к пробою краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов года и проходящего в районе 63,1 рубля, что будет говорить в пользу возобновления полноценного снижения пары доллар/рубль".