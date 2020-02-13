Рынок акций РФ в четверг вновь просел вместе с миром на негативе по коронавирусу в КНР

Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ в четверг вновь просел вместе с мировыми фондовыми площадками из-за новых данных о росте числа инфицированных коронавирусом в КНР, индекс МосБиржи удержался выше 3100 пунктов за счет ослабления рубля и подросшей нефти.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3110,05 пункта (-0,4%, днем индекс опускался ниже 3100 пунктов), индекс РТС - 1543,5 пункта (-0,9%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4%.

Доллар вырос до 63,48 рубля (+0,27 рубля).

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7% и -1% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,6%).

Выросли акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%).

Акции "РусГидро" выросли на ожиданиях консолидации сетей Дальнего Востока, на сделки с бумагами пришлось почти 3 млрд рублей.

Как сообщила в четверг газета "Коммерсантъ", "Россети" попросили президента РФ вернуться к вопросу консолидации на базе монополии электросетей Дальнего Востока, которые сейчас принадлежат "РусГидро". По мнению "Россетей" (MOEX: RSTI), это повысит эффективность и снизит тарифы для потребителей региона. По данным издания, "Россети" готовы купить актив, аналитики оценивают его рыночную стоимость в 18-19 млрд рублей. Ранее идея не нашла поддержки у правительства, но сейчас мнения разделились: инициативу поддержали Минэнерго и Минфин, против высказались ФАС и Минвостока.

В США индексы накануне обновили исторические максимумы, прибавив 0,7-0,9% благодаря сигналам замедления темпов распространения китайского коронавируса. Данные властей КНР за вторник указали на сокращение числа новых случаев заболевших в провинции Хубэй до минимального в этом месяце уровня, а также снижение числа подозрений на случаи заражения по всей территории Китая.

Между тем, в четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,4-1,5%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%) на свежих данных о росте числа инфицированных коронавирусом в КНР.

По последним данным, в китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 тыс. 840 новых случаев заражения. Эти данные сильно отличаются от информации по состоянию на минувший вторник, что в Комитете здравоохранения объясняют изменением метода диагностики заболевания. За вторник в провинции в результате заражения коронавирусом Covid-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 тыс. 638 человек.

Нефть днем в четверг корректировалась вниз на статистике Минэнерго США о росте запасов нефти, но к вечеру рынок отскочил вверх; цена Brent к 18:50 МСК на $0,5 превысила уровень суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $56,2 за баррель (+0,7% и +3,3% в среду), мартовская цена WTI - $51,4 за баррель (+0,5% и +2,5% накануне).

ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть на 2020 год на 230 тыс. б/с из-за коронавируса, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно новым оценкам ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году увеличится на 0,99 млн б/с - до 100,73 млн б/с.

Как сообщило в среду министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю подскочили на 7,46 млн баррелей при прогнозах роста на 2,3-3,2 млн баррелей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на рынках продолжаются "коронавирусные качели": один-два дня оптимизма сменяются очередными распродажами на фоне новых беспокойств. Стоило КНР изменить методику учета потенциальных носителей, как вновь усилились тревожные настроения в связи с иным масштабом восприятия проблемы. На фоне распродаж бумаг сырьевых компаний покупали бумаги энергетиков и золотодобывающих компаний. Сомнения есть по бумагам En+ (MOEX: ENPL) после того, как накануне агентство Fitch Ratings снизило рейтинг компании до "B+" с "BB-". Решение было принято после одобрения советом директоров выкупа 21,37% акций компании у ВТБ (MOEX: VTBR) на заемные средства.

Европейские инвесторы также оказались неприятно удивленными резким ростом числа случаев заражения коронавирусом Covid-19. Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева заявила в интервью CNBC, что текущий Covid-19 окажет более сильное влияние на мировую экономику, чем вспышка атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Отменен экономический форум в Сочи, отменена выставка Mobile World Congress в Барселоне. В Великобритании своя история, связанная с тем, что премьер-министр Борис Джонсон намерен внести изменения в состав кабинета министров, чтобы более эффективно провести переходный период после выхода из Евросоюза.

На фоне роста запасов нефти в США и понижения прогноза спроса Международным энергетическим агентством отскок котировок нефти вверх в последние дни смотрится неубедительным. Более длительный период распространения коронавируса может существенно сказаться на доходах отечественных экспортеров, а также на платежном балансе РФ, считает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, рынок акций в четверг умеренно просел на фоне появления коррекционных настроений на иностранных фондовых площадках. Давление на риск-аппетиты оказали опасения вокруг коронавируса Covid-19. Согласно обновленным данным, резко повысилось как число зараженных, так и число погибших, показатель летальности с конца прошлой недели вырос с 2,04% до 2,7%. Таким образом, скорое восстановление нормальной экономической жизни в Китае по-прежнему под вопросом.

Между тем, основной фокус внимания покупателей в четверг был сосредоточен на бумагах представителей электроэнергетики. Покупателей здесь привлекают как потенциальные дивидендные доходности, так и относительно низкая зависимость акций сектора от колебаний курса рубля и внешнерыночной конъюнктуры.

В пятницу общерыночный риск-аппетит может быть поддержан фактом взаимного снижения пошлин США и Китаем на взаимный импорт в рамках выполнения "первой фазы" торговой сделки. И хотя данное событие уже в целом учтено рынком, эмоциональный позитив может локально усилить спрос на рисковые активы. Индекс МосБиржи в пятницу может двигаться в пределах диапазона 3085-3135 пунктов, считает Бахтин.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, дальнейший рост числа диагностированных случаев коронавирусной инфекции может вынудить основных участников ОПЕК+ поддержать решение о более значительном снижении нефтедобычи, а российские СМИ сообщили, что крупные российские нефтяные компании по меньшей мере не возражают против продления действующих ограничений на добычу.

В четверг инвесторов насторожила информация о росте числа заболевших коронавирусом в китайской провинции Хубэй. Однако это обусловлено расширением критериев, по которым ставится соответствующий диагноз, а не резким скачком заболеваемости.

Опубликованные итоги февральского пересмотра индексов MSCI вполне соответствуют ожиданиям: значимых для российского рынка изменений не было. Минимальный уровень капитализации для российских компаний установлен на уровне $3,85 млрд, что соответствует прогнозному диапазону. Для MSCI Russia Standard по итогам этой ребалансировки не изменились ни состав эмитентов, ни их вес в базе расчета индекса. База расчета индекса MSCI Russia Small-Cap также останется неизменной. В базу расчета индекса развивающихся рынков MSCI включены еще семь компаний (шесть китайских и одна малайзийская), а четыре - исключены из нее (три китайских и одна малайзийская), что увеличивает рыночную капитализацию индекса менее чем на 0,6%. Как следствие, страновой вес России снизится незначительно- с 3,90% до 3,88%, что может спровоцировать небольшой отток средств пассивных фондов в соответствии с их мандатами. Все изменения вступят в силу с момента закрытия торгов 28 февраля, отмечают эксперты Sberbank CIB.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, акции "Газпрома" корректируются вниз после роста в предыдущие дни почти на 3%. На Дне инвестора менеджмент компании отметил, что для расчета дивидендов за 2019 год могут быть исключены полностью или частично корректировки к чистой прибыли. Акции "Группы Черкизово" просели на новостях о размере дивидендов - 60,92 рубля на акцию, что составляет всего 3% от текущей рыночной цены бумаг, при этом размер выплат на 40% меньше, чем годом ранее.

Акции НЛМК продолжили снижение после выхода накануне отчета по МСФО (чистая прибыль в четвертом квартале в годовом выражении снизилась на 42% - до $200 млн, за весь 2019 год сократилась на 40% - до $1,34 млрд). Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за четвертый квартал в размере 5,16 рубля на акцию, что на 11% меньше, чем годом ранее, но существенно выше показателя денежного потока за период (по итогам 2019 года дивиденды составят 19,4 рубля на акцию, или 120% от свободного денежного потока). Среди "фишек" спросом пользовались акции энергетических и сетевых компаний, также выросли бумаги золотодобывающих компаний.

В Китае изменили методику диагностики коронавируса, также не прошло незамеченным назначение бывшего мэра Шанхая на пост секретаря провинции Хубэй. Все это сохраняет напряженность и неопределенность в вопросе истинных масштабов распространения и степени локализации эпидемии, что отражается и на настроениях инвесторов. Для нефти негативом стало понижение картелем ОПЕК прогноза спроса на сырье на первое полугодие из-за коронавируса на 400 тыс. б/с, причем на Китай приходится половина снижения. Позиция России по сделке ОПЕК+ исходит из сохранения текущих условий, и дополнительные меры сокращения еще предстоит обсуждать, отмечает Беденков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-15% и -4,5% "префы"), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-7,6% и -15,8% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-3,3%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,3%).

Просели акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-0,9%, до 1987,5 рубля). Совет директоров группы рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2019 года в размере 60,92 рубля на акцию, сообщила компания. Предполагаемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 7 апреля.

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+18,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+11,7% и +23% "префы"), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+6%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+5,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+5,5%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+5,5%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+5,1%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+4,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,56 млрд рублей (из них 9,882 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 9,314 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).