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13 февраля 2020 года 19:34

Рубль вечером сократил темпы снижения к доллару и евро благодаря перешедшей к росту нефти

Москва. 13 февраля. Доллар и евро ослабили темпы повышения на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль сократил темпы снижения к бивалютной корзине благодаря перешедшей к росту нефти.

Курс доллара США составил 63,47 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,84 руб./EUR1, подорожав на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,21 копейки - до 65,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером сократил темпы снижения к доллару и евро на фоне перешедшей к росту нефти. При этом опережающее укрепление доллара в сравнении с котировками евро объясняется возобновлением роста доллара к мировым валютам на глобальном рынке. Курс евро к доллару опускался в ходе торгов к уровням начала мая 2017 года после выхода в США позитивных данных по инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 2,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимальными темпами за 15 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,3% в декабре.

Потребительские цены увеличились в январе на 0,1% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,2% в декабре.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 2,4% в годовом выражении и на 0,2% в помесячном.

Рынки продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом в Китае. Инвесторы сокращают позиции в рисковых активах на опасениях ускорения распространения эпидемии и связанного с этим замедления темпов роста глобальной экономики и спроса на нефть.

Комитет здравоохранения провинции Хубэй сообщил о применении нового метода диагностики заболевания, что привело к резкому росту числа вновь заболевших и скончавшихся. В провинции Хубэй, эпицентре распространения нового типа коронавируса, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 тыс. 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 216 человек, выявлено 13 тыс. 436 новых больных.

В целом в Китае по состоянию на четверг зарегистрировано 15,152 тыс. новых случаев заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19, сообщили на пресс-конференции представители Государственного комитета здравоохранения КНР. По их данным, 254 пациента скончались. Таким образом, общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом по состоянию на четверг достигло в Китае 1 тыс. 367 человек. Заражение подтверждено у 59,804 тыс. человек.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, понижательная коррекция, наблюдаемая в четверг на большинстве мировых рынках, вызвана новостью о росте числа зараженных коронавирусом в Китае. "Кроме того, продолжающийся на глобальном рынке рост американской валюты не оставил шансов и паре "доллар-рубль". Пара весь день провела под давлением, и лишь к вечеру ей удалось немного отыграть потери и вернуться к отметке 63,5 руб./$1. В свою очередь, доллар укрепился в паре с евро до максимальных отметок с мая 2017 года. В целом, фундаментально у рубля неплохие шансы на укрепление, несмотря на поступающий извне негатив, и в краткосрочной перспективе паре "доллар-рубль" вряд ли удастся подняться выше 64 руб./$1", - отметил Фролов.

"Бегство от риска оказалось сильнее роста цена на нефть. В четверг рубль падал к доллару и евро наряду со всеми остальными валютами EM. После воцарившегося в последние дни оптимизма глобальные рынки вновь захлестнула паника, связанная с ускорением распространения китайского вируса и угрозой его негативного влияния на мировую экономику. Для рубля помимо общего бегства от риска в доллар негативным фактором с утра оставалось и снижение цен на нефть. Впрочем, во второй половине дня ситуация на рынке нефти вновь кардинально изменилась, и котировки устремились вверх, что позволило рублю обновить дневной максимум", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России не ждет значительного влияния на денежно-кредитную политику (ДКП), валютный рынок и инфляцию от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER) России регулятором правительству за счет средств Фонда национального благосостояния и от связанных с этим операций, следует из слов председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

"Нет, мы считаем, что не повлияет (сделка по продаже Сбербанка и связанные с этим валютные операции ЦБ на ДКП - прим. ИФ), потому что мы будем учитывать при проведении ДКП потоки ликвидности из-за этих операций, как мы это обычно делаем, для того, чтобы держать ставку на денежном рынке такой, которая соответственно позволяет достигать цели по инфляции. На наш взгляд, влияния значимого не будет", - сказала Набиуллина.

"Мы заявили о том, что будем осуществлять соответствующие операции на валютном рынке. Они будут растянуты во времени, они будут равномерны, параметры этих сделок мы объявим после того, как будут известны параметры уже самой сделки, первого транша, сроки и так далее. Мы исходим из того, что не будет значимого влияния на валютный рынок", - добавила глава ЦБ.

Нефть эталонных марок перешла к росту в ходе торгов в четверг. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повысилась на 0,72% - до $56,19 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,31% - до $51,33 за баррель.

Нефтяные цены ранее снижались в ходе торгов, после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2020 году на 365 тыс. б/с - до 825 тыс. б/с. Причиной пересмотра прогноза стало распространение коронавируса.

При этом МЭА ожидает, что в первом квартале текущего года мировой спрос на нефть сократится на 435 тыс. б/с. Это будет первым квартальным сокращением за более чем десять лет, отмечает МЭА.

Тем временем, Россия пока не сформулировала свою позицию по продлению сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. По словам пресс-секретаря президента РФ, она будет объявлена своевременно.

Помимо этого, Россия пока не сформулировала своей позиции по рекомендациям технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного сокращения добычи на 600 тыс. б/с.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 февраля на 55,46 копейки, до 63,6016 руб./$1, и увеличил курс евро на 39,52 копейки, до 69,1795 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 55,46 копейки по отношению к среде и составил 63,6124 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 52,59 копейки и составил 63,6032 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 45,737 млн, из которых $837,55 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 208,187 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 36,1 копейки, до 69,2124 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 32,36 копейки и составил 69,1151 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR756,855 млн, из которых EUR230,339 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR526,516 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,09% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению со средой, оставшись на уровне 6,24% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев увеличились на 1 б.п. - до 6,28% и 6,3% годовых соответственно.

"На внутреннем межбанковском рынке кредитные организации готовятся к старту очередного налогового периода (предварительные выплаты по страховым взносам, вероятно, пройдут уже в эту пятницу). Однако первые платежи в бюджет, по всей видимости, останутся незамеченными для рынка в связи с комфортной ситуацией с рублевой ликвидностью, а усиления давления на ставки МБК можно будет ожидать лишь ближе к последней неделе месяца, когда пройдут основные выплаты", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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