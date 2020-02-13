Динамика цен евробондов РФ в четверг нейтральная на фоне отсутствия яркого тренда в секторе UST

Москва. 13 февраля. Котировки российских еврооблигаций демонстрируют в четверг нейтральную динамику на фоне отсутствия ярко выраженных движений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию 12 февраля, составив 113,87% от номинала, что соответствует доходности 2,44% годовых (рост на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 3 базисных пункта по отношению к 12 февраля, составив 100,96% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 1,44% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3,5 базисных пункта по отношению к среде и составил 100 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню всего на 3 базисных пункта - до 137,91% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,5% годовых), а цены евробондов с погашением в 2042 году выросли на 6 базисных пунктов, до 133,78% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,43% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 113,07% от номинала, что соответствует доходности 2,49% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню), а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году снизились на 1,5 базисного пункта - до 109,68% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 2,055% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 5 базисных пунктов, подешевев до 130,67% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,5% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 6 пунктов, до 111% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 2,595% годовых).

"Сегодня ценовая динамика российских еврооблигаций в целом нейтральная. После бурных движений последних двух дней, в четверг волатильность рынка снизилась, и изменения котировок незначительные. Стоит отметить, что в последнее время мировые долговые рынки находятся практически в полной зависимости от новостей и сообщений, касающихся китайского коронавируса и оценок его влияния как на китайскую, так и на мировую экономику в целом. И в связи с этим возросла роль заявлений мировых центробанков относительно мер поддержки региональных экономик для снижения негативного влияния китайского вируса. Соответственно, в последние недели мы видели несколько волн то всплеска активности спроса на "защитные" активы, то, напротив, участники рынка проявляли интерес к рисковым активам в зависимости от поступавших новостей, и в последние два дня мы наблюдали именно волну спроса на риск. Сегодня же ситуация локально успокоилась, и участники рынка заняли выжидательную позицию", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.