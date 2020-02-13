.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Динамика цен евробондов РФ в четверг нейтральная на фоне отсутствия яркого тренда в секторе UST
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе составила 0,4%
В январе потребительские цены в РФ выросли на 0,4% после такого же роста в декабре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,4%
 
В России упростят получение маткапитала
Минтруд России намерен упростить получение маткапитала и пособия на детей от 3 до 7 лет, рассказал глава министерства Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Как предполагается, уже в этом году принятие...
 
За нарушение тишины в жилых домах днем предлагают ввести штрафы
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. В Совете Федерации обсудили предложение регионов добавить в проект КоАП статью о нарушении тишины и покоя граждан в дневное время....
 
Банки наращивают долю интернет-эквайринга
В прошлом году оплата пластиковыми картами товаров и услуг через интернет (интернет-эквайринг) показала заметный рост, отобрав существенную долю у расчетов через торговые терминалы. По данным крупнейших банков, ее доля превысила 25% и продолжает...
 
13 февраля 2020 года 19:00

Динамика цен евробондов РФ в четверг нейтральная на фоне отсутствия яркого тренда в секторе UST

Москва. 13 февраля. Котировки российских еврооблигаций демонстрируют в четверг нейтральную динамику на фоне отсутствия ярко выраженных движений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию 12 февраля, составив 113,87% от номинала, что соответствует доходности 2,44% годовых (рост на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 3 базисных пункта по отношению к 12 февраля, составив 100,96% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 1,44% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3,5 базисных пункта по отношению к среде и составил 100 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню всего на 3 базисных пункта - до 137,91% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,5% годовых), а цены евробондов с погашением в 2042 году выросли на 6 базисных пунктов, до 133,78% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,43% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 113,07% от номинала, что соответствует доходности 2,49% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню), а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году снизились на 1,5 базисного пункта - до 109,68% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 2,055% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 5 базисных пунктов, подешевев до 130,67% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,5% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 6 пунктов, до 111% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 2,595% годовых).

"Сегодня ценовая динамика российских еврооблигаций в целом нейтральная. После бурных движений последних двух дней, в четверг волатильность рынка снизилась, и изменения котировок незначительные. Стоит отметить, что в последнее время мировые долговые рынки находятся практически в полной зависимости от новостей и сообщений, касающихся китайского коронавируса и оценок его влияния как на китайскую, так и на мировую экономику в целом. И в связи с этим возросла роль заявлений мировых центробанков относительно мер поддержки региональных экономик для снижения негативного влияния китайского вируса. Соответственно, в последние недели мы видели несколько волн то всплеска активности спроса на "защитные" активы, то, напротив, участники рынка проявляли интерес к рисковым активам в зависимости от поступавших новостей, и в последние два дня мы наблюдали именно волну спроса на риск. Сегодня же ситуация локально успокоилась, и участники рынка заняли выжидательную позицию", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 февраля 2020 года 19:34
Рубль вечером сократил темпы снижения к доллару и евро благодаря перешедшей к росту нефти
Москва. 13 февраля. Доллар и евро ослабили темпы повышения на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль сократил темпы снижения к бивалютной корзине благодаря перешедшей к росту нефти.    читать дальше
.
13 февраля 2020 года 19:30
Рынок акций РФ в четверг вновь просел вместе с миром на негативе по коронавирусу в КНР
Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ в четверг вновь просел вместе с мировыми фондовыми площадками из-за новых данных о росте числа инфицированных коронавирусом в КНР, индекс МосБиржи удержался выше 3100 пунктов за счет ослабления рубля и подросшей нефти.    читать дальше
.
13 февраля 2020 года 19:01
"БКС Глобал Маркетс" поднял рекомендацию для GDR ФосАгро до "покупать" и оценку на 14%
(добавлены 3-5-й абзацы) "БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $14 до $16 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до...    читать дальше
.
13 февраля 2020 года 18:39
"БКС Глобал Маркетс" поднял рекомендацию для GDR ФосАгро до "покупать" и оценку на 14%
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $14 до $16 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным...    читать дальше
.
13 февраля 2020 года 18:10
Инвесторы, вкладывающие средства в фонды ETF, заняли выжидательную позицию - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 12 февраля 2020 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают...    читать дальше
.
13 февраля 2020 года 17:42
"Болезненные" страхи вернулись на рынок акций - БКС
"Болезненные" страхи вернулись на рынок акций, отмечается в комментарии инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина. По мнению эксперта, в пятницу индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 3085-3135 пунктов. "Российский рынок акций в четверг демонстрирует умеренное...    читать дальше
.
13 февраля 2020 года 16:55
ТГК-1 - существенно недооцененная "дочка" Газпром энергохолдинга - ИК "Фридом Финанс"
ТГК-1 существенно недооценена с точки зрения сравнительного анализа мультипликаторов. Ее потенциал роста может реализоваться благодаря улучшению производственных показателей и динамике дивидендных выплат, отмечается в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом...    читать дальше
.
13 февраля 2020 года 16:20
Европейские корпоративные облигации возвращаются к минимумам прошлого сентября - Julius Baer
Пока ЕЦБ продолжает реализовывать программу по покупке 20 млрд евро в государственных облигациях и корпоративных облигациях нефинансового сектора, эти классы активов будет оставаться дорогим и спреды продолжат снижаться, говорится в комментарии Julius Baer. Аналитики банка сохраняют рекомендацию...    читать дальше
.
13 февраля 2020 года 15:40
Выручка Cisco может снизиться до $50,4 млрд в 2021г - ИК "Фридом Финанс"
Производитель программного обеспечения, сетевого оборудования для и электронных устройств Cisco прогнозирует падение выручки на 1,5-3,5% по итогам текущего квартала, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Так как снижение выручки...    читать дальше
.
13 февраля 2020 года 15:40
Рубль днем слегка усилил снижение к доллару и евро на фоне негативных сигналов с мировых рынков
Москва. 13 февраля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне отрицательных сигналов с внешних рынков - дешевеющей нефти, снижения большинства мировых фондовых индексов и негативной динамики валют emerging markets.    читать дальше
.
13 февраля 2020 года 15:09
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по нефти на фоне повышенной неопределенности
Похоже, в сегменте циклических сырьевых товаров, включая медь и сырую нефть, трейдеры более осторожно оценивают экономические последствия эпидемии коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. В то время как рисковые активы восстановили потери, связанные с эпидемией коронавируса, то же...    читать дальше
.
13 февраля 2020 года 14:35
Julius Baer понижает прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2020 году с 5,7% до 5,4%
Julius Baer понижает прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2020 году с 5,7% до 5,4%, говорится в комментарии экономиста банка Софи Альтерматт. После продленных из-за коронавируса новогодних каникул китайские предприятия начали с понедельника медленно возвращаться в рабочий режим, однако...    читать дальше
.
13 февраля 2020 года 13:54
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Cisco Systems
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Cisco Systems и ставит на пересмотр в сторону повышения их целевой уровень, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Саидовой Зарины. Один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования Cisco Systems...    читать дальше
.
13 февраля 2020 года 13:23
Укрепление валютного курса к уровням 61,5-63,5 рублей за доллар в ближайшие три месяца выглядит более вероятным - БКС
Укрепление рублёвого курса к уровням 61,5-63,5 рублей за доллар в ближайшие три месяца сейчас выглядит более вероятным, нежели устойчивое движение к отметкам 66-67 рублей за доллар, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. "Eще одно умеренное снижение ключевой...    читать дальше
.
13 февраля 2020 года 12:47
Негативные факторы для рубля: общее бегство от риска в доллар и волатильность на рынке нефти - ИК "Велес Капитал"
налитики ИК "Велес Капитал" отмечают, что для рубля помимо общего бегства от риска в доллар негативным фактором остается волатильность на рынке нефти, говорится в комментарии компании. Рубль в четверг падает к доллару и евро на ряду со всеми остальными валютами стран с развивающейся экономикой,...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.