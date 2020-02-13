"Болезненные" страхи вернулись на рынок акций - БКС

"Болезненные" страхи вернулись на рынок акций, отмечается в комментарии инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина. По мнению эксперта, в пятницу индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 3085-3135 пунктов.

"Российский рынок акций в четверг демонстрирует умеренное снижение на фоне появления коррекционных настроений на иностранных площадках и ценовой слабости в нефти. И снова давление на риск-аппетиты происходит со стороны коронавируса COVID-19. Согласно обновленным данным, резко повысилось как число зараженных, так и число погибших, показатель летальности с конца прошлой недели вырос с 2,04% до 2,7%. Таким образом, скорое восстановление нормальной экономической жизни в Китае по-прежнему под вопросом". - комментирует Александр Бахтин.

На фоне возвращения "вирусных" рисков к усилению закономерно развернулись вверх котировки золота. Акции золотодобывающих компаний на этом фоне сегодня смотрятся лучше рынка. Основной же фокус покупателей сегодня сосредоточен на бумагах представителей электроэнергетики. Покупателей здесь привлекают как потенциальные дивидендные доходности, так и относительно низкая зависимость акций сектора от колебаний курса рубля и внешнерыночной конъюнктуры.

Котировки нефти в течение четверга "переваривали" данные Минэнерго США, которые накануне показали рост запасов сырой нефти в Штатах за неделю сразу на 7,45 млн баррелей, то есть в два с лишним раза выше ожиданий. Вместе с тем, краткосрочно ценовой рост в нефти ограничен неопределенностью как в отношении перспектив восстановления экономики КНР, и, соответственно, спроса на топливо со стороны крупнейшего мирового импортера, так и в отношении планов ОПЕК+ дополнительно углубить сокращение добычи из-за вирусной угрозы. Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК понизили свои прогнозы по росту спроса на нефть в 2020 г. из-за негативного эффекта COVID-19.

По мнению эксперта "БКС Премьер", в пятницу общерыночный риск-аппетит может быть поддержан фактом взаимного снижения пошлин США и Китаем на взаимный импорт в рамках выполнения первой "фазы" торговой сделки. И хотя данное событие уже в целом учтено рынком, эмоциональный позитив может локально усилить спрос на рисковые активы.

"Также инвесторы в пятницу продолжат следить за ключевыми статданными и корпоративными новостями, - полагает Александр Бахтин. - В частности, на настроения участников торгов также может оказать влияние выход предварительных оценок роста ВВП Германии и еврозоны за IV квартал. В этот же день станут известны данные по розничным продажам и объему промпроизводства в США в первом месяце 2020".