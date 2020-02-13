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13 февраля 2020 года 15:40

Рубль днем слегка усилил снижение к доллару и евро на фоне негативных сигналов с мировых рынков

Москва. 13 февраля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне отрицательных сигналов с внешних рынков - дешевеющей нефти, снижения большинства мировых фондовых индексов и негативной динамики валют emerging markets.

Курс доллара США составил 63,67 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 45,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,13 руб./EUR1, подорожав на 38 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 41,99 копейки - до 66,12 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 февраля на 55,46 копейки, до 63,6016 руб./$1, и увеличил курс евро на 39,52 копейки, до 69,1795 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем слегка усилил снижение к доллару и евро после резкого падения на старте торгов. Инвесторы выходят из рисковых активов на опасениях ускорения распространения эпидемии коронавируса в Китае и связанного с этим замедления темпов роста глобальной экономики и спроса на нефть.

Комитет здравоохранения провинции Хубэй сообщил о применении нового метода диагностики заболевания, что привело к резкому росту числа вновь заболевших и скончавшихся. В провинции Хубэй, эпицентре распространения нового типа коронавируса, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 тыс. 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 216 человек, выявлено 13 тыс. 436 новых больных.

В целом в Китае по состоянию на четверг зарегистрировано 15,152 тыс. новых случаев заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19, сообщили на пресс-конференции представители Государственного комитета здравоохранения КНР. По их данным, 254 пациента скончались. Таким образом, общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом по состоянию на четверг достигло в Китае 1 тыс. 367 человек. Заражение подтверждено у 59,804 тыс. человек.

Федеральная резервная система (ФРС) США будет следить за экономическими данными для оценки влияния коронавируса, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе слушаний в банковском комитете Сената в среду.

При этом он ожидает, что воздействие заболевания отразится на статданных в скором времени.

Выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей днем ранее, Пауэлл сказал, что распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики. По его словам, пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США.

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в четверг, после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в текущем году.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК упала на 0,9% - до $55,29 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,41% - до $50,96 за баррель.

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2020 году на 365 тыс. баррелей в сутки - до 825 тыс. баррелей в сутки, говорится в отчете агентства. Причиной пересмотра прогноза стало распространение коронавируса.

При этом МЭА ожидает, что в первом квартале текущего года мировой спрос на нефть сократится на 435 тыс. баррелей в сутки. Это будет первым квартальным сокращением за более чем десять лет, отмечает МЭА.

Тем временем, Россия пока не сформулировала свою позицию по продлению сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ и по рекомендациям технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного сокращения добычи на 600 тыс. баррелей в сутки. По словам пресс-секретаря президента РФ, она будет объявлена своевременно.

"В четверг рубль падает к доллару и евро наряду со всеми остальными валютами стран с развивающейся экономикой. После воцарившегося в последние дни оптимизма глобальные рынки вновь захлестнула паника, связанная с ускорением распространения китайского вируса и угрозой его негативного влияния на мировую экономику. Для рубля помимо общего бегства от риска в доллар негативным фактором остается волатильность на рынке нефти, где после скачка цен накануне стоимость сырья вновь скорректировалась", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль слабеет вместе с прочими валютами развивающихся стран на фоне доминирования на глобальных площадках негативных настроений. Поводом для этого послужили сообщения о существенном росте числа заражений коронавирусом после применения новых методов диагностики. Рубль оказывается под наиболее заметным давлением вместе с прочими сырьевыми валютами. С начала эпидемии сырьевые валюты демонстрируют наибольшую волатильность среди валют развивающихся стран и более заметно реагируют на любые новости по ситуации с коронавирусом. В сложившихся условиях позиции рубля сегодня вновь остаются уязвимыми", - отметил аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,09% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению со средой, оставшись на уровне 6,24% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев увеличились на 1 б.п. - до 6,28% и 6,3% годовых соответственно.

"На внутреннем межбанковском рынке кредитные организации готовятся к старту очередного налогового периода (предварительные выплаты по страховым взносам, вероятно, пройдут уже в эту пятницу). Однако первые платежи в бюджет, по всей видимости, останутся незамеченными для рынка в связи с комфортной ситуацией с рублевой ликвидностью, а усиления давления на ставки МБК можно будет ожидать лишь ближе к последней неделе месяца, когда пройдут основные выплаты", - подчеркивает Кравченко.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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