ТГК-1 - существенно недооцененная "дочка" Газпром энергохолдинга - ИК "Фридом Финанс"

ТГК-1 существенно недооценена с точки зрения сравнительного анализа мультипликаторов. Ее потенциал роста может реализоваться благодаря улучшению производственных показателей и динамике дивидендных выплат, отмечается в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

"Потенциал роста в акциях ТГК-1 реализуется за счет улучшения производственных показателей и благоприятной конъюнктуры в отрасли, - указывает эксперт. - За первые шесть месяцев 2019 года объем производства электроэнергии на ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, снизился на 5,2%г/г, до 15 077,8 млн кВт/ч. Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов уменьшился на 5,8%г/г, до 13 734,8 тыс. Гкал. Несмотря отрицательную динамику производственных показателей, финансовые результаты компании существенно превзошли ожидания. Это объясняется в первую очередь увеличением доходов от продажи электроэнергии из-за роста ее цены. Также на показатель положительно повлияло повышение доходов по договорам поставки мощности, за счет которых в свое время были введены 1,7 ГВт в Петербурге и Ленобласти".

Выручка и чистая прибыль ТГК-1 за первое полугодие выросли на 9,6% и 19,5% - до 52,7 млрд руб. и 9,2 млрд руб. соответственно. Этому способствовали высокие цены на рынке (см. рис. 1), субсидии в теплоэнергетике и эффективный контроль затрат. По итогам 2019 года с учетом тренда и сезонности и роста производства электроэнергии мы ожидаем дальнейшего повышения выручки и чистой прибыли ТГК-1. Кроме того, прогнозируем сохранение необходимого для перевооружения компании объема инвестиций на уровне 10% от выручки, что на данный момент позволяет "дочке" ГЭХ генерировать высокую прибыль и относительно стабильный положительный денежный поток.

По мнению Георгия Ващенко, в первой половине текущего года российское промпроизводство будет расти, как и отрасль электроэнергетики. Эта тенденция продолжится и в среднесрочном периоде. В результате ТГК-1 удастся ускорить темпы роста основных производственных показателей. Действия регуляторов перед угрозой появления дефицита на энергетических рынках будут разгонять инфляцию и усиливать инфляционные ожидания. Вдобавок не исключен старт нового цикла монетарного стимулирования в Европе, что будет способствовать повышению глобального спроса, а также ускорению российских макроэкономических показателей.