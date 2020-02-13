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13 февраля 2020 года 15:40
Выручка Cisco может снизиться до $50,4 млрд в 2021г - ИК "Фридом Финанс"
Производитель программного обеспечения, сетевого оборудования для и электронных устройств Cisco прогнозирует падение выручки на 1,5-3,5% по итогам текущего квартала, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Так как снижение выручки отмечается по многим направлениям продаж компании, эти ожидания подтвердятся, полагает эксперт. "Однако, так как облачные технологии становятся все более перспективными и имеют широкое распространение, выручка компании получит дополнительный драйвер роста в 2021 году за счет низкой базы 2020 года. Наш консервативный прогноз на 2021 год предполагает снижение выручки до $50,4 млрд, а в базовый мы закладываем рост до $52,9 млрд. Выручка Cisco может снизиться до $50,4 млрд", - отмечает Вадим Меркулов. Производитель программного обеспечения, сетевого оборудования для и электронных устройств Cisco отчитался за второй квартал 2020 финансового года. Результаты в целом выглядят нейтрально. Выручка компании понизилась на 4%, до $12 млрд, чистая прибыль сократилась на 2%, до $2,87 млрд. Общая выручка от производимой продукции упала на 6%. В сегменте Infrastructure Platforms и программного обеспечения выручка сократилась на 8%. В то же время продукты для обеспечения кибербезопасности принесли компании на 9% больше дохода, чем в том же периоде 2018-го. Cisco сообщила, что 72% программного обеспечения теперь продается по подписке, и она планирует и дальше развивать эту бизнес-модель. Облачная платформа Catalyst 9000, получила позитивные отклики от клиентов и продолжает расширять свою долю рынка. Cisco продолжит инвестировать в обеспечивающие безопасность сети решения SD-WAN на этой платформе, поскольку клиенты все активнее перемещают приложения в облако. Компания начала теснее взаимодействовать с крупными компаниями. Например, недавно было объявлено об интеграции с Microsoft Azure Virtual WAN и Office 365. Также компания углубляет сотрудничество с Amazon Web Services, чтобы обеспечивать безопасное соединение и более высокую производительность приложений. Cicso считает, что спрос на облачные технологии и 5G-компоненты будет увеличиваться в долгосрочной перспективе.
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Компании упоминаемые в новости: НЛМК
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