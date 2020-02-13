Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по нефти на фоне повышенной неопределенности

Похоже, в сегменте циклических сырьевых товаров, включая медь и сырую нефть, трейдеры более осторожно оценивают экономические последствия эпидемии коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. В то время как рисковые активы восстановили потери, связанные с эпидемией коронавируса, то же самое нельзя сказать про сырьевые рынки. "Мы понизили прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2020 году, поскольку восстановление экономической активности будет идти медленнее, чем изначально предполагалось, в то время как перебои в цепочках поставок также могут сохраняться дольше", - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.

Несмотря на рост котировок более чем на 3% в среду на фоне улучшения рыночных настроений, цены на черное золото остаются намного ниже уровней, достигнутых в начале года. Ралли произошло невзирая на предупреждения ОПЕК о том, что вирус окажет сильное давление на спрос на нефть в Китае. При этом, нефтедобывающие страны, похоже, не готовы дополнительно сокращать поставки, чтобы оказать поддержку ценам.

"Ежемесячный отчет ОПЕК также отметил такой фактор, как перебои в поставках из Ливии, где производство в январе снизилось на 30% по сравнению с декабрем. Однако, это пока что не смогло привлечь внимание рынка нефти, и вряд ли сможет, пока коронавирус остается во главе новостной повестки. Мы по-прежнему считаем распродажу на рынке нефти результатом слишком резкой реакции участников, однако придерживаемся нейтральной позиции по черному золоту ввиду повышенной неопределенности", - заключает Карстен Менке.