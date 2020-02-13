Julius Baer понижает прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2020 году с 5,7% до 5,4%, говорится в комментарии экономиста банка

Софи Альтерматт. После продленных из-за коронавируса новогодних каникул китайские предприятия начали с понедельника медленно возвращаться в рабочий режим, однако неопределенность по поводу скорости восстановления деловой активности сохраняется.

"Меры по предотвращению распространения заболевания, включая ограничения на доступ в города, карантинные требования к работникам, приезжающим из других провинций, и повышенные меры безопасности для предприятий, реализуются во многих провинциях и городах, создавая препятствия для возвращения работников к своим обязанностям и восстановления производства. Высокочастотные показатели, включая данные по автомобильному траффику и использованию общественного транспорта, говорят о том, что в целом деловая активность осталась сниженной и не восстановилась, как обычно, после новогодних праздников". - отмечает эксперт Julius Baer.

Учитывая медленные темпы восстановления деловой активности в Китае, текущие меры по профилактике заражений и ожидаемые перебои в поставках продукции в ближайшие недели, эксперты Julius Baer пересмотрели в сторону понижения прогноз по росту китайской экономики в первом квартале 2020 года. "Мы ожидаем, что краткосрочный негативный шок, вызванный эпидемией коронавируса, окажется сильнее, чем изначально ожидалось, и восстановление начнется во втором квартале благодаря реализации отложенного спроса и поддержке со стороны бюджетно-налоговой политики. По этой причине мы снижаем прогноз по росту ВВП Китая в 2020 году с 5,7% до 5,4%", - отмечает Софи Альтерматт.