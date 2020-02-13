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13 февраля 2020 года 14:35
Julius Baer понижает прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2020 году с 5,7% до 5,4%
Julius Baer понижает прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2020 году с 5,7% до 5,4%, говорится в комментарии экономиста банка Софи Альтерматт. После продленных из-за коронавируса новогодних каникул китайские предприятия начали с понедельника медленно возвращаться в рабочий режим, однако неопределенность по поводу скорости восстановления деловой активности сохраняется. "Меры по предотвращению распространения заболевания, включая ограничения на доступ в города, карантинные требования к работникам, приезжающим из других провинций, и повышенные меры безопасности для предприятий, реализуются во многих провинциях и городах, создавая препятствия для возвращения работников к своим обязанностям и восстановления производства. Высокочастотные показатели, включая данные по автомобильному траффику и использованию общественного транспорта, говорят о том, что в целом деловая активность осталась сниженной и не восстановилась, как обычно, после новогодних праздников". - отмечает эксперт Julius Baer. Учитывая медленные темпы восстановления деловой активности в Китае, текущие меры по профилактике заражений и ожидаемые перебои в поставках продукции в ближайшие недели, эксперты Julius Baer пересмотрели в сторону понижения прогноз по росту китайской экономики в первом квартале 2020 года. "Мы ожидаем, что краткосрочный негативный шок, вызванный эпидемией коронавируса, окажется сильнее, чем изначально ожидалось, и восстановление начнется во втором квартале благодаря реализации отложенного спроса и поддержке со стороны бюджетно-налоговой политики. По этой причине мы снижаем прогноз по росту ВВП Китая в 2020 году с 5,7% до 5,4%", - отмечает Софи Альтерматт.
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13 февраля 2020 года 19:34
Москва. 13 февраля. Доллар и евро ослабили темпы повышения на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль сократил темпы снижения к бивалютной корзине благодаря перешедшей к росту нефти. читать дальше
.13 февраля 2020 года 19:30
Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ в четверг вновь просел вместе с мировыми фондовыми площадками из-за новых данных о росте числа инфицированных коронавирусом в КНР, индекс МосБиржи удержался выше 3100 пунктов за счет ослабления рубля и подросшей нефти. читать дальше
.13 февраля 2020 года 19:01
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.13 февраля 2020 года 19:00
Москва. 13 февраля. Котировки российских еврооблигаций демонстрируют в четверг нейтральную динамику на фоне отсутствия ярко выраженных движений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.13 февраля 2020 года 18:39
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.13 февраля 2020 года 18:10
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.13 февраля 2020 года 17:42
"Болезненные" страхи вернулись на рынок акций, отмечается в комментарии инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина. По мнению эксперта, в пятницу индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 3085-3135 пунктов. "Российский рынок акций в четверг демонстрирует умеренное... читать дальше
.13 февраля 2020 года 16:55
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.13 февраля 2020 года 16:20
Пока ЕЦБ продолжает реализовывать программу по покупке 20 млрд евро в государственных облигациях и корпоративных облигациях нефинансового сектора, эти классы активов будет оставаться дорогим и спреды продолжат снижаться, говорится в комментарии Julius Baer. Аналитики банка сохраняют рекомендацию... читать дальше
.13 февраля 2020 года 15:40
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.13 февраля 2020 года 15:40
Москва. 13 февраля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне отрицательных сигналов с внешних рынков - дешевеющей нефти, снижения большинства мировых фондовых индексов и негативной динамики валют emerging markets. читать дальше
.13 февраля 2020 года 15:09
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.13 февраля 2020 года 13:54
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Cisco Systems и ставит на пересмотр в сторону повышения их целевой уровень, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Саидовой Зарины. Один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования Cisco Systems... читать дальше
.13 февраля 2020 года 13:23
Укрепление валютного курса к уровням 61,5-63,5 рублей за доллар в ближайшие три месяца выглядит более вероятным - БКС
Укрепление рублёвого курса к уровням 61,5-63,5 рублей за доллар в ближайшие три месяца сейчас выглядит более вероятным, нежели устойчивое движение к отметкам 66-67 рублей за доллар, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. "Eще одно умеренное снижение ключевой... читать дальше
.13 февраля 2020 года 12:47
Негативные факторы для рубля: общее бегство от риска в доллар и волатильность на рынке нефти - ИК "Велес Капитал"
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