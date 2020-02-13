Негативные факторы для рубля: общее бегство от риска в доллар и волатильность на рынке нефти - ИК "Велес Капитал"

Аналитики ИК "Велес Капитал" отмечают, что для рубля помимо общего бегства от риска в доллар негативным фактором остается волатильность на рынке нефти, говорится в комментарии компании.

Рубль в четверг падает к доллару и евро на ряду со всеми остальными валютами стран с развивающейся экономикой, констатирует начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. После воцарившегося в последние дни оптимизма глобальные рынки вновь захлестнула паника, связанная с ускорением распространения китайского вируса и угрозой его негативного влияния на мировую экономику. Для рубля помимо общего бегства от риска в доллар негативным фактором остается волатильность на рынке нефти, где после скачка цен накануне стоимость сырья вновь скорректировалась.

Внимание глобальных инвесторов в четверг и пятницу на время сместится в сторону экономических данных из США, где ожидается публикация важной статистики по инфляции, потребительскому сектору и промышленному производству. Однако не исключено, отмечает Ю. Кравченко, что данные лишь усилят глобальные покупки доллара: экономика США остается в хорошей форме и пока вероятно не отразит последствия замедления китайской и мировой экономики, что поддержит доллар.

Специалист ИК также обращает внимание, что на внутреннем межбанковском рынке кредитные организации готовятся к старту очередного налогового периода (предварительные выплаты по страховым взносам, вероятно, пройдут уже в эту пятницу). Однако первые платежи в бюджет, по всей видимости, останутся незамеченными для рынка в связи с комфортной ситуацией с рублевой ликвидностью, а усиления давления на ставки МБК можно будет ожидать лишь ближе к последней неделе месяца, когда пройдут основные выплаты.